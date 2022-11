John Herdman, le sélectionneur du Canada : “Si Hazard est sur le banc, je serai heureux”

Herdman a donné des nouvelles d’Alphonso Davies, toujours incertain. Il n’a pas fixé de date pour un retour, ou un plan d’entraînement pour le rendre prêt pour le match contre la Belgique, mercredi. “On va être prudent avec Alphonso, mais on est déjà rassuré sur le fait qu’il a pu travailler lors de certaines séquences avec contact. Il n’a pas encore récupéré complètement, notamment par rapport à sa vitesse, mais c’est normal. On ne veut rien précipiter, mais on veut l’avoir avec nous contre la Belgique, évidemment. Si ce n’est pas possible, on sait qu’on peut avoir des solutions. ”

Le sélectionneur a aussi évoqué la Belgique, “une des cinq nations qui pourrait remporter la Coupe du monde”. Il a vu, et analysé, le match amical contre l’Égypte (1-2), vendredi. “C’était intéressant, mais je ne crois pas trop aux doutes qui pourraient gagner l’équipe belge. Il y a deux solutions après un tel match : soit ils seront super motivés pour montrer un autre visage contre nous, soit ils douteront. Vu les qualités de cette équipe, et les individualités avec des joueurs comme De Bruyne, Courtois, Witsel, je ne crois pas qu’ils seront gagnés par le doute. ”

L’autre thème de la conférence de presse était Eden Hazard. La Canada craint-il le joueur du Real Madrid ? “Il reste un joueur déterminant pour l’équipe belge. Il initie les actions, il crée le mouvement, il apporte encore par son intelligence de jeu. Je peux comprendre les doutes qu’il y a à son sujet, et si les fans veulent le voir sur le banc, je serai heureux (sourire). ”

Interrogé, enfin, sur les Belgicains ou anciens Belgicains du Canada, comme Tajon Buchanan, Cyle Larin ou Jonathan David, Herdman a dit : “Merci la Belgique ! Le championnat leur a permis de progresser, et les compétitions européennes ont aussi été des moments importants pour leur développement. Ils ont une vraie contribution pour l’équipe nationale. ”