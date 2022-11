Edmilson Junior : "« L’image du Qatar va changer après le Mondial »

Brésil, Belgique, mais aussi Maroc seront les pays supportés par le clan Edmilson durant ce Mondial. Une compétition à laquelle l’ancien joueur de Saint-Trond et du Standard aurait pu participer.

Junior, vous n’avez aucun regret d’assister à cette Coupe du monde en tant que spectateur et non acteur ?

Non, aucun. Comme je l’ai toujours dit, je n’en ai jamais fait une obsession. Je profite de ma vie ici, je fais ce que j’aime, ma famille est à mes côtés pour vivre ce grand moment. Je ne cracherai évidemment jamais sur une participation à cette grande compétition, mais je n’ai jamais été obnubilé par ça.

Le Qatar a pourtant tout fait pour vous naturaliser afin de jouer cette Coupe du monde.

Là encore, aucune déception, car il fallait résider dans le pays depuis cinq ans pour prétendre à la nationalité qatarie. En juin, cela fera cinq ans que je suis arrivé ici. Il y aura donc encore des discussions, mais on n’est pas pressé. Je prendrai la bonne décision avec ma famille, mon agent et mes proches, car ce n’est pas un choix facile.

Quels sont les pays que vous supporterez ?

Le Brésil en premier. Ensuite, la Belgique et le Maroc, car j’ai énormément d’amis marocains.

Le 27 novembre, la Belgique affrontera justement le Maroc. Un match particulier pour vous, donc.

Ça va être compliqué (rires). J’ai eu énormément de demandes pour ce match, mais je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde. J’ai plusieurs amis en sélection du Maroc dont le sélectionneur, Walid Regragui, qui a été mon coach ici à Al-Duhail. C’est le coach qu’il fallait pour cette sélection. Ce Belgique-Maroc sera assurément l’un des plus beaux matchs de ce premier tour.

Selon vous, qui est le favori à la victoire finale ?

Le Brésil. Quand je vois le talent qui règne dans la liste, mais aussi la cohésion d’équipe, je me dis que le moment est venu. Il y a un bon mélange entre expérience, notamment en défense, et jeunesse talentueuse en attaque. On voit à nouveau des scènes de joie au sein de la sélection brésilienne. Après l’élimination il y a quatre ans face aux Diables, ils ont pris en maturité et en expérience. L’Argentine a également une belle équipe.

La Belgique a-t-elle une chance ?

Bien sûr. Tout est possible. Mais c’est clair qu’il s’agit là de la dernière chance pour cette superbe génération de remporter un trophée. Si ce n’est pas maintenant, ce ne sera plus jamais.

Venons-en au Qatar qu’on présente comme un oiseau pour le chat. Vous connaissez bien les joueurs de cette sélection, qu’en pensez-vous ?

Une Coupe du monde, c’est particulier. Tout peut arriver. Avec l’élan national, l’envie et la motivation, le Qatar peut créer la surprise. J’espère sincèrement qu’ils pourront passer le premier tour. Six de mes équipiers sont repris et je peux vous dire qu’ils ont été bien préparés. Ces six derniers mois, le Qatar a multiplié les stages aux quatre coins du monde afin d’être prêt pour ce groupe compliqué.

Justement, quelles sont les forces du pays hôte ?

La cohésion de groupe. Cela fait des années que ces gars évoluent ensemble. Ils se connaissent par cœur. Même ici, dans le championnat, et ce, malgré leur rivalité, ils sont tout le temps réunis après les matchs. C’est une vraie bande d’amis ! Au point de vue football, ils ont de la vitesse, de la vivacité et des techniciens. Leur plus grande force sera peut-être leur enthousiasme, car ils vont réaliser leur rêve.

À l’inverse, quelles sont leurs faiblesses ?

Le manque de physique et surtout d’expérience. C’est une grande première et la pression risque d’être intense. Mais je ne suis pas inquiet, car ils seront bien entourés.

La star de cette sélection, c’est assurément l’ancien Eupenois Akram Afif ?

Totalement. Il n’a plus rien à voir avec le joueur qu’on a connu à Eupen. Buteur (24 réalisations) et passeur (30 passes décisives), il est la clé du Qatar. Si tu le laisses jouer, tu te mets en difficulté.

En quatre ans, vous avez vu le Qatar changer de manière considérable.

C’est un tout autre Qatar. Les infrastructures sont incroyables. J’ai pu jouer dans la plupart des stades, c’est hallucinant. Les gens vont avoir une meilleure image du pays grâce à cette Coupe du monde. Le Qatar veut faire passer un message au monde et faire taire ses détracteurs. Cette Coupe du monde sera époustouflante.

Les critiques envers le Qatar sont pourtant vives.

Les gens critiquent toujours. Des soucis, il y en a dans tous les pays. Le Qatar est un pays musulman qui vit dans le respect de ses traditions, notamment religieuses. Il faut le respecter et ne pas commencer à faire des choses qu’on ne ferait pas chez soi. Il y a quatre ans, avec la Russie, il y avait également matière à discuter. Le fait qu’il s’agisse d’un pays arabe contribue, selon moi, à ce qu’il soit davantage stigmatisé.

Vous faites partie de ceux qui pensent que ces polémiques sont exagérées ?

Je ne suis pas inquiet quant au déroulement de cette compétition et l’arrivée massive de supporters du monde entier. Tout est prêt, ici, pour recevoir les fans des quatre coins de la planète. Après, cela dépendra du comportement de chacun. Mais une chose dont je suis certain, c’est que ceux qui critiquent le Qatar changeront d’avis après la Coupe du monde. L’image de l’émirat changera.