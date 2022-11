À la veille de l'ouverture de la Coupe du monde, Doha est très calme

Il y avait pourtant quelques maillots de différentes sélections (on a vu passer l’Australie, l’Argentine, le Japon, la Corée du Sud), mais à l’image de ces Mexicains, Manu et Rosana, ce sont des expatriés qui travaillent au Qatar. Benson, lui, se fait tirer le portrait devant le drapeau sénégalais, mais il est aussi un expat’, qui travaille à Doha depuis deux ans. L’ambiance est encore très calme, à deux jours de l’ouverture du tournoi, ce dimanche.

Les volontaires, eux, ne manquent pas, et les nombreuses barrières à l’entrée des bouches de métro, avec des panneaux pour signaler le temps d’attente, comme dans les parcs d’attractions, sont autant de signes que le pays attend du monde. Ce samedi matin, le Fifa Festival Fan (FFF), qui pourra accueillir 20 000 personnes, ouvrira également ses portes aux supporters qui n’ont pas de ticket pour les matchs.

Vendredi matin, dans le parc Al Bidda, où est installé le FFF, c’était le calme absolu. Une répétition, ouverte aux “locaux”, avait eu lieu mercredi soir pour tester la capacité de l’endroit – un concert de Michael Jackson a été retransmis sur l’écran géant où seront diffusés les matchs – et, si cela a pu frémir, ce n’était pas encore la grande foule.

Dans la ville, les buildings, immenses, ont été rhabillés aux couleurs de la Coupe du monde, avec Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo ou Harry Kane affichés en façade, qui surplombent la Corniche, l’un des quartiers touristiques, où tout n’est pas fini, comme cet immeuble terminé et très beau de face, en front de mer, mais encore en construction à l’arrière et vide à l’intérieur.

Benson, deuxième à droite, avec ses amis sénégalais, travaille au Qatar depuis deux ans.

“Je travaille depuis huit ans à Doha, explique le Mexicain Manu, qui n’a pas souhaité dire dans quel domaine il exerce. Nous avons vu à quel point Doha a changé. C’est un pays qui est parti de rien, c’était le désert là où vous êtes. ” “C’est presque trop, complète sa femme, Rosana, mais quand vous allez à Lusail, Pearl (un ensemble d’îles artificielles) ou ici sur la Corniche, c’est impressionnant. ”

Reviennent les questions sur les conditions de travail et les droits humains. Rosana intervient : “Les choses ont évolué, et tout ce qu’on dit n’est pas toujours vrai, ou exagéré. Il y a huit ans, les femmes ne pouvaient pas se promener avec les épaules dénudées, c’est désormais autorisé. ” Mais juste le temps de la Coupe du monde ? “Non, cela fait quelques années. Le pays est plus souple sur les règles que ce qu’on veut bien dire. ” Mais il est parfois rattrapé par certains réflexes (voir par ailleurs).

Manu et Rosana, des Mexicains expatriés au Qatar depuis huit ans.

Une mentalité plus ouverte au Qatar ? Shine, un médecin indien installé à Doha depuis quatre ans, offre un autre point de vue. “Les Européens, vous avez votre perception du monde, et il ne faut certainement pas diminuer ce qui a pu se passer, ou ce qui peut encore se passer (pour les droits des travailleurs). Il y a des progrès à réaliser. Mais la perception asiatique, déjà, est différente, et on ne comprend pas toujours ces commentaires excessifs. Il faut admettre les progrès réalisés par le pays. ”

Benson, qui travaille dans une société de location de matériel, a un contrat de cinq ans, “et un horaire quotidien de huit heures”, précise-t-il. La thématique des conditions de travail reste un sujet délicat à aborder, alors que le soleil, ce vendredi matin, tape de plus en plus. “On est étonnés par la chaleur, expliquent Manu et Rosana. L’année passée, à cette période, il faisait moins chaud. ” Le changement climatique touche tout le monde…

Le réchauffement de l’ambiance, lui, est attendu dans les prochaines heures. Dans le souk Waqif, au cœur de ce quartier traditionnel où la diversité des restaurants, entre nourriture turque, irakienne, tunisienne, italienne ou encore… géorgienne, est aussi grande que le nombre de nations à la Coupe du monde, certaines équipes de télévision ont installé leurs studios. Pour y capter l’ambiance locale.

Une première idée se dégageait en soirée, quand tout le monde était de sortie. Le gouvernement a en effet encouragé les entreprises à mettre leur personnel en télétravail alors que la majorité des écoles est en congé. D'une journée au calme à la soirée plus animée, le souk donnait une autre image.