Un match déjà pourri par une accusation visant le Qatar, que rapporte le journal sportif espagnol Marca sur son site internet.

Selon le journaliste Amjad Taha, expert en affaires politiques stratégiques et directeur régional du centre britannique en Arabie saoudite, huit footballeurs équatoriens se seraient vus proposer 7,4 millions de dollars de pots-de-vin pour laisser gagner le Qatar.

Des sources qataries et équatoriennes auraient confirmé l’information. Des précisions sont mêmes données: victoire 1-0, avec un but en second mi-temps.

"Le monde devrait s’opposer à la corruption de la FIFA", a lancé Taha pour conclure.

Trois jours avant le début de la Coupe du monde, ni le gouvernement ni la Fédération de football du Qatar n’ont commenté les faits.