Rarement un pays hôte de la plus prestigieuse des compétitions sportives aura été autant sujet à polémiques. L’Avenir.net l’a récemment détaillé dans un Grand Angle compilant 12 scandales en autant de dates clés, parmi d’autres décryptages politiques.

Et ce n’était qu’un début. Grâce à nos quatre envoyés spéciaux, vous serez au cœur du Qatar avec leurs reportages, coulisses, anecdotes, et autres vidéos qu’ils nous feront parvenir depuis Doha et autres villes du petit émirat. Ils seront bien sûr au plus proche des troupes de Roberto Martinez, qui entreront en compétitions le mercredi 23 novembre à 20h (heure belge) contre le Canada. Vous ne manquerez rien des dernières nouvelles de la blessure de Romelu Lukaku ou de l’état de forme d’Eden Hazard.

Toutes les infos dans notre dossier

Tous les détails pratiques du groupe F, comme ceux des autres poules, sont à découvrir dans notre dossier . Vous y trouverez aussi tous nos articles réalisés depuis la Belgique, notamment via nos rédactions locales à travers la Wallonie, mais aussi des quiz sur l’histoire de la Coupe du monde et, bien évidemment, tous les scores en direct. Pour les matches des Diables rouges, nous vous proposons un module vous permettant de réaliser vous-même votre composition d’équipe et de la partager à vos amis ou encore de désigner dès le coup de sifflet final votre homme du match, en plus des habituelles cotations et analyses dévolues à nos abonnés.

Chaque jour, nous serons à l’affût des insolites qui font jaser la Toile. Et chaque soir, nous vous proposerons un Débrief de la journée avec les 5 infos qu’il ne fallait pas louper.

Déjà 3 épisodes de notre fiction «Dans le Whatsapp d’Eden Hazard» sont à découvrir sur notre site. ©EdA

Nous avons aussi relancé notre fiction "Dans le Whatsapp de…". Après ceux de Charles Michel, du roi Philippe, de Donald Trump et plus récemment d’Emmanuel Macron, c’est dans celui d’Eden Hazard que la plume décalée de Xavier Diskeuve se plonge pour imaginer les conversations que le capitaine des Diables rouges pourrait tenir. Trois épisodes sont déjà disponibles.

Et cerise sur le gâteau, nous vous avons concocté un concours de pronostics avec de nombreux lots à la clé.

Ajoutez donc redaction.lavenir.net/mondial2022 aux favoris de votre navigateur web.

