Ascension ou montagnes russes : que sont devenus Pavard, Lozano, Mina, Torreira et Mbappé, les révélations du Mondial 2018 ?

Benjamin Pavard (France) : une étoile, une C1 puis l’envie d’ailleurs

Lorsque son nom s’est affiché parmi la liste dévoilée par Didier Deschamps, Benjamin Pavard, alors joueur de Stuttgart et âgé de 22 ans, avait laissé échapper quelques larmes. “Même si j’y vais peut-être pour jouer zéro minute, c’est un truc de fou ce que je vis. Il y a quelques mois, j’étais encore totalement inconnu. Je suis très fier de représenter mon pays”, avait déclaré la grosse surprise réservée par “DD”.

Le défenseur latéral droit a finalement été titulaire en Russie – sauf lors du 0-0 pathétique contre le Danemark. Mieux, il a inscrit un but fabuleux en huitième de finale contre l’Argentine puis a récolté la deuxième étoile avec les Bleus, vainqueurs de la Croatie en finale (4-2). Un rêve de gosse pour ce petit gars du Nord.

Il a ensuite été transféré au Bayern Munich pour environ 35 millions d’euros où il a tout gagné (Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Ligue des champions…), tantôt à droite tantôt dans l’axe.

Aujourd’hui, Pavard estime avoir fait le tour de la question en Allemagne et se verrait bien, à 26 ans, tenter un nouveau challenge ailleurs (en Italie ?) comme il l’a clairement laissé sous-entendre dans un récent entretien au journal L’Équipe.

L'arrière droit de l'équipe de France Benjamin Pavard vient d'égaliser d'une demi-volée splendide contre l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du monde, le 30 juin 2018 à Kazan. ©AFP/Archives

Hirving Lozano (Mexique) : Naples puis les blessures

L’ailier offensif mexicain avait à peine 22 ans lorsqu’il a inscrit l’unique but du match d’ouverture du groupe F face à l’Allemagne (1-0), créant la première grande surprise de la Coupe du monde 2018. Le tournoi russe l’a propulsé dans une autre dimension. Il est alors devenu le héros de tout un peuple.

Mais Lozarno n’était pas un total inconnu pour autant, lui qui empilait déjà les buts pour le compte du PSV Eindhoven avant le Mondial (17 buts en 29 matchs la saison du titre). Quelques mois plus tard, il signait à Naples où il a déjà disputé 133 matchs (30 buts, 16 passes décisives).

Malgré plusieurs blessures coriaces ces derniers mois – il était forfait à la Gold Cup 2021 et à la fenêtre internationale de juin 2022 -, il devrait malgré tout encore être l’un des fers de lance de l’attaque du Mexique au Qatar.

Le Mexicain Hirving Lozano (à gauche) lors du match amical contre la Suède, le 16 novembre 2022. ©AFP or licensors

Yerry Mina (Colombie) : le colosse devenu fragile

Auteur de trois buts en trois matchs (il n’a pas disputé le premier match contre le Japon) et de solides prestations défensives, le Colombien (1m95) a été encensé au pays lors du Mondial en Russie.

Il était alors pourtant considéré comme un flop retentissant au FC Barcelone qui le voyait initialement comme la doublure de Piqué en défense centrale. Mais six mois après l’avoir débauché à Palmeiras, le Barça avait accepté de s’en séparer. Direction Everton, en Premier League, pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros.

Si Yerry Mina n’a pas totalement réussi à faire décoller la carrière qu’on lui prédisait quelques mois plus tôt, il a tout de même presté à un certain niveau chez les Toffees lors des trois premières saisons. Mais depuis pratiquement un an, il a quasiment disparu des radars, la faute à diverses blessures.

La célébration du défenseur colombien Yerry Mina, auteur du but du 1-1 contre l'Angleterre au Mondial 2018. ©Reporters / DPA

Lucas Torreira (Uruguay) : l’énergique bourlingueur

Le milieu de terrain énergique de la Celeste avait entamé le Mondial 2018 sur le banc avant de se faire une place dans le onze de base d’une Uruguay finalement éliminée en quart de finale par la France (2-0).

En 40 sélections, Torreira n’a certes pas encore marqué pour sa sélection, mais ses performances avaient déjà convaincu Arsenal de lâcher 30 millions d’euros pour s’offrir les services de celui qui rayonnait alors à la Sampdoria après avoir éclos en Europe à Pescara, en Serie B, dans la lignée d’un certain Marco Verratti.

Mais après 89 apparitions en deux saisons agrémentées d’une Coupe et d’une Supercoupe d’Angleterre avec les Gunners, Torreira a enchaîné deux prêts plus ou moins intéressants. D’abord à l’Atlético de Madrid – où il a remporté la Liga – puis à la Fiorentina pour assouvir son souhait de retourner en Serie A.

L’été dernier, presque dans l’indifférence, Arsenal l’a définitivement cédé à Galatasaray où il éprouve actuellement un peu de difficultés à retrouver son niveau.

Le milieu uruguayen Lucas Torreira a marqué le second but d'Arsenal contre Naples en quart de finale aller de la Ligue Europa, le 11 avril 2019 à Londres. ©AFP

Kylian Mbappé (France) : un génie sur sa lancée

La grande révélation de la Coupe du monde 2018, c’était probablement lui. À 19 ans, il avait d’ailleurs reçu le trophée de “Meilleur jeune” à l’issue du tournoi.

Même si la star de l’équipe de France portait déjà les couleurs du Paris-Saint-Germain à l’époque, l’été 2018 aura servi de détonateur précoce dans la carrière internationale de l’attaquant qui compte aujourd’hui déjà 59 sélections et 28 buts – dont quatre en Russie dont un en finale.

Son ascension s’est poursuivie au PSG dont il est l’étendard et le leader sur le terrain, plus encore que Lionel Messi ou Neymar. Et où il a, au bout d’une saga économico-politico-sportive qui aurait pu le conduire au Real Madrid, signé un nouveau contrat pharaonique l’été dernier. Au Qatar, le joueur le plus cher de la planète (160 millions €) – après Erling Haaland (170) devra porter des Bleus, décimés par les forfaits.