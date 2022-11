Temps de jeu, buts et assists: quels sont les Diables rouges en jambes avant la Coupe du monde 2022 au Qatar?

Zeno Debast (2 416’ minutes) cumule le plus de temps de jeu

Avec 2 416 minutes dans les jambes depuis le début de saison (28 matchs), le défenseur central des Mauves, Zeno Debast, est le Diable rouge ayant le plus joué dans la liste des 26 de Roberto Martínez, club et sélection confondues. Il devance le gardien Simon Mignolet et ses 2 280 minutes passées à défendre les cages du Club Bruges (25 matchs). Toby Alderweireld (2 280’ en 23 matchs), Hans Vanaken (2 221’ en 27 matchs) et Arthur Theate (1 800’ en 20 matchs) complètent la liste des joueurs belges avec le plus de temps de jeu depuis le début de la saison.

Cliquez sur la flèche en haut à droite de l’infographie pour découvrir le temps de jeu des Diables rouges en club, puis en sélection puis au global.

15 Diables rouges ont joué moins de 1 227 minutes (la moyenne) depuis le début de la saison. Outre Romelu Lukaku, Jeremy Doku et Eden Hazard, le défenseur de Shabab Al-Ahli (Dubaï) Jason Denayer a très peu joué (374’). Pour rappel, il a rejoint ses coéquipiers au Koweït en qualité de 27e homme. Présent dans la liste des quatre réservistes, il pourrait remplacer Jan Vertonghen qui n’a pas joué les trois derniers matchs d’Anderlecht en raison d’un souci au mollet. Raison pour laquelle il est intégré dans nos calculs.

À noter qu’ Eden Hazard est l’attaquant Belge qui a eu le plus de temps de jeu avec la sélection, cette saison, malgré son très faible temps de jeu au Real Madrid. Il a joué 129 minutes au total lors des matchs face aux Pays de Galles et aux Pays-Bas, le 22 et 25 septembre dernier. Romelo Lukaku, lui, n’a pas participé à une seule rencontre en sélection depuis le début de saison.

KDB, Batshuayi et Leandro Trossard: les plus décisifs

Les Diables rouges les plus décisifs sont Kevin De Bruyne (14 passes décisives et 4 buts), Michy Batshuayi (9 buts, 2 passes décisives) et Léandro Trossard (7 buts, 3 passes décisives). Le milieu de terrain de Manchester City domine largement ses camarades en nombre d’assists. KDB en compte 11 de plus que Trossard et Hans Vanaken qui en totalise 3 chacun.

*Le temps de jeu et les deux passes décisives de Jeremy Doku avec les Diablotins (U21) sont pris en compte.

Charles De Ketelaere, l’offensif le moins décisif

A contrario, le jeune joueur de l’AC Milan, Charles De Ketelaere, est le joueur offensif le moins décisif avec seulement un assist au compteur en 843 minutes de jeu, l’équivalent d’un peu plus de 9 matchs.

Michy Batshuayi et… Lukaku sont les plus efficaces

S’il ne cumule pas beaucoup de temps de jeu (703’) en comparaison à un Leandro Trossard (1234’) par exemple, Michy Batshuayi reste le joueur le plus efficace de la sélection avec un but ou un assist toutes les 64 minutes depuis le début de la saison. Il devance Romelu Lukaku qui malgré son très faible temps de jeu en raison de ses blessures (256’) n’en reste pas moins efficace quand il est sur la pelouse (but ou assist toutes les 83’).

Kevin De Bruyne se classe troisième en termes d’efficacité avec un but ou un assist toutes les 92 minutes, lui qui a bien plus joué (1 655’) que ses compères Michy et Romelu. Leandro Trossard (décisif toutes les 123’) et Loïs Openda (toutes les 139’) ferment la marche.

Dries Mertens et De Ketelaere sont les moins efficaces

Les moins efficaces devant sont De Ketelaere (une seule fois en 843 minutes de jeu) et Dries Mertens (une fois toutes les 380’). Espérons pour les Diables qu’ils le soient davantage au Qatar.