Mondial 2022 : l’Espagne peaufine sa préparation en surclassant la Jordanie 3-1

Dans le temps additionnel, Hamza Al Daradreh a réduit l’écart à la suite d’une erreur défensive de Cesar Azpilicueta (90e+2), qui a manqué de lucidité sur un centre.

Malgré cette petite déconcentration de fin de match, l’Espagne est lancée... et sa doublette du Barça commence déjà à s’affirmer.

Pour Ansu Fati, il s’agit seulement de son deuxième but en sélection, après son but inaugural le 6 septembre 2020, pour sa deuxième sélection. Un but qui avait fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de la Roja. Mais il a depuis été détrôné par... Gavi, l’autre buteur de la soirée, qui a lui aussi enregistré son deuxième but avec la Roja.