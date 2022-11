Quels sont les joueurs de Pro League à la Coupe du monde 2022 au Qatar?

Carte des 20 joueurs du championnat belge de football sélectionnés par leurs pays respectifs pour disputer le Mondial 2022, au Qatar. ©Maël Baudé

20 joueurs du championnat belge

Sur les 831 joueurs sélectionnés pour disputer la compétition, 20 évoluent actuellement en Belgique (soit 2.41%). C’est le Plat Pays qui en compte le plus (5), suivi du Ghana (4), du Danemark (2), du Maroc (2) et du Canada (2). Les Pays-Bas, l’Iran, le Japon, le Cameroun et le Mexique comptent tous un international sous contrat avec un club belge. Sur les 32 nations engagées, 10 comptent au moins un joueur de Pro League.

Belgique, Canada, Ghana, Pays-Bas, Danemark : le Club Bruges envoie 8 internationaux

Le Club Bruges est de loin l’équipe du championnat belge à envoyer le plus de joueurs à la Coupe du monde 2022. Avec 8 internationaux (Simon Mignolet, Hans Vanaken, Noa Lang, Andreas Skov Olsen, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Denis Odoi et Kamal Sowah), le club de la petite Venise du nord devance largement Anvers, Genk et Anderlecht qui en envoient, eux, deux chacun. Le Cercle Bruges, Charleroi, Malines, Eupen, le Standard de Liège et La Gantoise comptent tous un seul joueur de leurs effectifs à se rendre au Qatar.

Parmi ces 20 Belgicains, certains seront à suivre de près. Notamment l’attaquant d’Anvers, Vincent Janssen, qui réalise un super début de saison (22 matchs, 8 buts et 4 assists). Il a aussi délivré une passe décisive face à la Pologne lors du dernier rassemblement des Oranjes en septembre dernier (victoire 2-0). S’il ne part pas titulaire, il aura vraisemblablement du temps de jeu. Auteur d’un mauvais début de saison au Club Bruges, le Néerlandais Noa Lang a, lui, plus de soucis à se faire quant à sa présence sur le terrain.

Son coéquipier en club, le Danois Andreas Skov Olsen (6 buts et 3 assists en 15 matchs), a aussi des atouts à faire valoir. Outre son beau début de saison, il reste sur de bonnes prestations en sélection danoise. Il a même marqué contre la France lors du dernier match de Ligue des Nations, le 25 septembre dernier (victoire 2-0).

Abdul Nuruden (Eupen) devrait être titulaire dans les cages du Ghana. Ali Gholizadeh sera vraisemblablement l’ailier droit titulaire de l’Iran.

Akram Afif, Kalidou Koulibaly, Cheikou Kouyaté,...

Akram Afif, ici sous le maillot eupenois en 2015-16, sera une des stars de la sélection qatari. ©L.P.R.-imagesports.be

D’autres joueurs sélectionnés pour le Mondial 2022 sont passés par la Belgique au cours de leur carrière. C’est le cas d’Akram Afif, l’un des meilleurs joueurs du Qatar. L’aillier gaucher est passé par Eupen lors des saisons 2015-2016 et 2017-2018 pour un total de 9 buts et 4 assists en 42 matchs. Il évolue désormais au Al Sadd SC, club basé à Doha.

Les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Cheikou Kouyaté sont également passés par la Pro League. Le premier a joué à Genk 92 matchs (3 buts), entre 2012 et 2014, avant de s’envoler pour Naples et d’exploser. De 2007 à 2014, le second a évolué au FC Brussels (10 matchs), Courtrai (30 matchs) mais surtout à Anderlecht (206 matchs) avant de signer à West Ham United, en Angleterre.

L’infatigable Guillermo Ochoa a joué au Standard de Liège

«Memo» Ochoa, 86 matches avec le Standard en deux saisons, défendra à nouveau les buts du Mexique. ©Photo News

Le gardien de but mexicain, Guillermo Ochoa (37 ans), est passé par le Standard de Liège entre 2017 et 2019 (86 matchs). Celui qui s’apprête à disputer son cinquième mondial est célèbre pour ses performances en Coupe du monde, notamment celles de 2014 et 2018.

Le Croate Ivan Perisic a fait ses débuts en professionnel à Roulers en 2009 (20 matchs, 8 buts). Il a explosé au Club Bruges, marquant 35 buts en 89 apparitions entre 2009 et 2011. La suite vous la connaissez : Dortmund, Wolfsburg, l’Inter Milan, le Bayern Munich et maintenant Tottenham.

Aleksandar Mitrovic : 44 buts en 90 matchs sous les couleurs des Mauves

La Serbie a aussi un petit contingent passé par notre championnat avec ses stars Aleksandar Mitrovic et Sergej Milinkovic-Savic. Le premier a marqué 44 buts en 90 matchs avec les Mauves d’Anderlecht (2013-2015) avant de signer à Newcastle United. Le second a disputé 24 matchs (5 buts) avec le maillot de Genk lors de la saison 2014-2015. Depuis, il est l’un des meilleurs joueurs de la Lazio Rome, en Italie.

L’international portugais William Carvalho est lui aussi passé par la Belgique et plus précisément au Cercle Bruges entre 2012 et 2013 (51 matchs, 3 buts). Citons enfin le Canadien Jonathan David, l’ancien buteur de La Gantoise de 2018 à 2020 (37 buts en 83 matchs), que les Diables rouges auront sur leur route le mercredi 23 novembre prochain.

Une question demeure. De tous les anciens et actuels Belgicains, qui brillera le plus lors de la Coupe du monde 2022 ? Réponse dans les prochains jours.