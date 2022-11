L’utilisation du sport comme outil de "soft power" s’est-elle retournée contre le Qatar ?

Depuis quand le Qatar a-t-il recours au sport comme outil politique ?

CArole Gomez IRIS ©IRIS

"À la fin des années 90, début 2000, les dirigeants qataris ont considéré que le sport pouvait être un outil pertinent pour exprimer la puissance du pays sur la scène internationale, explique Carole Gomez. Ils ont développé une stratégie pour y parvenir : achat de clubs de football ; création de BeIn Sport, une chaîne uniquement dédiée au sport ; développement de structures ultra-perfectionnées ; organisation d’événements sportifs, etc." Bien avant ce Mondial de foot, on peut notamment citer l’organisation des Masters féminins de tennis de 2008 à 2010, de l'International grand prix Doha cycliste de 2004 à 2008, d’un open "World Tour" de tennis de table depuis 2016, des Mondiaux d’athlétisme en 2019, de dix coupes du monde des clubs de handball entre 2002 et 2018 ou encore d’un grand prix de Formule 1 en 2021.

Dans quel but organiser de tels événements ?

L’objectif premier de la mise sur pied de tels événements mondiaux n’est pas de faire rentrer de l’argent. Du moins, pas de façon directe. "Le Qatar a eu recours à cette stratégie pour exister sur la scène internationale, alors qu’il est en concurrence avec ses voisins. Il ne faut pas oublier que le Qatar est un tout petit pays, vulnérable, dans une région où il est entouré de géants qui ne s’entendent pas sur un certain nombre de sujets."

Le Qatar avait besoin d'exister sur la scène internationale

Le Qatar a d'ailleurs été l'objet d'un semi-blocus de la part de l'Arabie saoudite, du Barhein, des E.A.U. et de l'Egypte entre 2017 et 2021. "Son voisin, l’Arabie saoudite, lui, n’avait pas besoin du sport pour être reconnu vu la taille de son territoire, sa puissance militaire, son importance religieuse, etc. Le Qatar a aussi eu la volonté de diversifier les ressources économiques du pays car il sait que les énergies dont il tire des revenus (NdlR : essentiellement le gaz et le pétrole) vont se raréfier."

Est-ce que cette stratégie rapporte (plus de positif que de négatif) ?

Reste à savoir si cette stratégie fonctionne, c’est-à-dire rapporte davantage qu’elle ne coûte au niveau de l’aura du pays. "Quel est l’objectif du Qatar ? Si c’est d’être connu et reconnu comme un acteur, c’est réussi je pense", estime la chercheuse. "Si c’est de diversifier les retombées financières, il faudra attendre quelques années pour voir si les investissements ont été rentables, si le PIB a encore augmenté, si davantage d’étrangers y ont réalisé des placements. Je n’ai pas encore la réponse."

"Mais si l’usage de ce soft power visait à donner une image positive du pays, je ne suis pas sûre que le Qatar soit gagnant vu toutes les polémiques dont il a été l’objet depuis 2010. Au final, l’attribution de ce Mondial a braqué la lumière sur ce pays et mis à jour des choses que l’on ne savait pas. Y compris des faces pas vraiment positives. Je me souviens qu’à l’époque de l’attribution du Mondial, la candidature n’était pas vraiment prise au sérieux, on ne savait pas trop qui dirigeait le pays. C’est très différent aujourd’hui. C’est une opinion personnelle, ici, mais j’ai le sentiment que tous ces investissements et cette gabegie, combinés à des accusations de "sport washing" (NdlR : utiliser le sport pour 'laver' une réputation qui n’est pas propre) vont avoir l’effet inverse et finir par dégoûter les gens. Le filon est trop exploité et les fédérations sportives internationales ne se rendent pas assez compte du risque, selon moi. Jusqu’où cela va-t-il pouvoir aller ?"

Concernant ce Mondial 2022, le pari est-il réussi ? "On pourra tirer un bilan après la Coupe du monde, après avoir pu juger la qualité de l’organisation et d’autres éléments. Mais il faudra aussi remettre les choses en perspective sur les quinze dernières années. C’est toujours délicat : on parle par exemple du fait que la fameuse "Kafala" (NdlR : loi donnant beaucoup de pouvoir à un employeur sur les travailleurs, comme confisquer leur passeport, etc.) a été abolie… mais sur le terrain, les ONG disent que la réalité est moins claire."

Le Qatar avait-il anticipé autant de critiques et des menaces de boycott ?

L’indignation à l’égard des conditions d’organisation ou de la localisation de grands rendez-vous sportifs n’est pas neuve, mais a-t-elle déjà atteint un tel point ? Le Qatar soupçonnait-il autant de critiques féroces ? "Il s’agit d’une intuition, mais vu les réponses gênées aux questions sur ces différents sujets, je pense que non, répond Carole Gomez. Enquêtes journalistiques, mobilisation d’ONG concernant les droits de l’homme et des travailleurs, questions sur l’écologie, enquêtes sur les soupçons de corruption : c’était un vrai scénario de série. Comme quelque chose qui ne s’arrêtait jamais avec des débats revenant dans l’actualité régulièrement. Dès 2010 (date de l’attribution, NDLR), il y a eu beaucoup de critiques dans les journaux, puis c’est revenu de façon cyclique à chaque enquête, chaque révélation. "

Presque sans précédent, au point de voir certains sponsors et gouvernements annoncer qu’ils ne viendraient pas : "Puis la menace du boycott a été brandie. Les avis varient entre spécialistes. Autant je comprends l’appel au boycott, qui peut lancer un mouvement de contestation, autant je n'aurais pas compris qu'une équipe boycotte vraiment. Cela ne pouvait avoir lieu, de toute manière, car la FIFA n’aurait pas laissé faire. En 2018, au cœur de l’affaire Skripal (Serguei Skripal était un agent double russe victime d’un empoisonnement, NDLR), Boris Jonhson avait menacé un temps que la sélection anglaise boycotte la Coupe du monde en Russie. La FIFA avait répondu qu’il s’agissait d’ingérence politique et que la fédération anglaise risquait une exclusion de plusieurs années de ses compétitions."

Quelle politique sportive, après ce Mondial ?

Le Qatar n'est pas arrivé au bout de sa logique.

Que se passera-t-il une fois le tournoi de football terminé ? Le Qatar va-t-il désinvestir de clubs comme le PSG, Braga… ou Eupen ? Il ne faut pas s’attendre à ce que le pays arrête d’utiliser le sport et sa discipline reine comme ambassadeurs pour étendre son influence, pense Carole Gomez. "Cette Coupe du monde de football est évidemment un moment phare, mais cela ne veut pas dire qu’on est arrivé au bout de la logique. En décrochant l’organisation du Mondial, le Qatar a décroché le Graal, soit un des deux événements sportifs les plus importants avec les JO. On a d’ailleurs pu voir qu’il était candidat à l’organisation des Jeux en 2016 et 2020. Il va probablement persévérer."

D’autant que les pays alentour ne restent pas immobiles. "Tout cela se passe dans un contexte où les acteurs voisins investissent aussi en la matière. Regardez l’attribution des Jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie saoudite récemment. Ce sera compliqué de faire plus haut ou plus grand qu’une Coupe du monde de foot, mais il y a toujours une course avec les pays voisins."