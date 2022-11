Ce modeste club de D7 anglaise espère attirer Haaland en prêt (pour 28 jours)

Ashton United, petit club de D7 anglaise située proche de Manchester, a formulé une demande officielle relayée sur son site internet : obtenir le prêt de l’inarrêtable attaquant des Citizens.

"City ne joue pas, et nous voulons aider en maintenant Erling en forme, c’est plus logique que de le laisser jouer au golf pendant six semaines", a déclaré Michael Clegg, l’entraîneur du modeste club. "Nous pensons qu’il nous conviendra et qu’il s’intégrera parfaitement à la dynamique de notre équipe."

Le prêt ne durerait que 28 jours, soit le temps de la compétition au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Durant ce laps de temps, Les Robins doivent jouer 6 matchs de championnat. Haaland serait évidemment une recrue de poids.

La blague est lancée et a peu de chance d’aboutir. Manchester City n’y a pas encore répondu.