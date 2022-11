Eden Hazard fait le point sur toutes les interrogations : "Je ne suis pas devenu nul en deux ans"

Eden Hazard, le capitaine de la sélection belge, incarne malgré lui ces doutes. Il n’a disputé que 229 minutes avec le Real Madrid, il a laissé une impression mitigée contre les Pays-Bas lors de sa dernière sortie avec les Diables rouges, en septembre, et Leandro Trossard pousse, plus que jamais, dans le dos. Lucide, Eden Hazard n’a pas évacué les sujets qui fâchent. Avec retenue, parfois avec une pointe d’humour, mais avec honnêteté.

L’équipe nationale

"Trossard mérite plus que moi de jouer, mais..."

Eden, votre statut en équipe nationale n’a jamais semblé aussi instable. Comment le vivez-vous ?

Je le vis très bien. Vous savez, à Lille j’ai pris la place de quelqu’un, à Chelsea aussi. Quelqu’un prendra ma place, ça fait partie du jeu. Messi et Ronaldo aussi, un jour, quelqu’un prendra leur place. Si vous n’êtes pas prêt à accepter cette idée, autant arrêter. Si vous voulez parler de Leandro (Trossard), il mérite plus que moi de jouer en ce moment, mais je ne vais pas lâcher. S’il joue, je serai le premier à le féliciter. Mais je ferai tout pour être sur le terrain.

Met-on le capitaine d’une équipe nationale sur le banc ?

Des fois, ça arrive, mais pas tout le temps. Il faut demander au sélectionneur.

Si vous étiez sélectionneur, vous vous seriez sur le terrain ?

A votre avis (sourire) ? Sur ce que je montre depuis deux ans, ça peut se discuter. Mais sur ce que j’ai montré ces quinze dernières années, sur l’ensemble, oui (il serait sur le terrain). C’est le coach qui fera ses choix, mais celui qui n’est pas sur le terrain doit pousser la concurrence.

Comprenez-vous les doutes qui vous concernent ?

Bien sûr, il y a toujours des doutes, et c’est à moi de les lever dans l’esprit des gens. Je veux donner le maximum, pour montrer que j’ai de bons restes. Je ne suis pas devenu nul en deux ou trois ans, hein.

Est-ce un moteur, ou une motivation, de prouver que vous êtes encore au niveau ?

C’est ma troisième Coupe du monde, j’ai envie de montrer au peuple belge que je suis toujours là. Les critiques, je n’y fais pas attention. Le doute des autres peut être une motivation. Mais je ne doute pas de moi.

Vous manquez de rythme, comment le compenser en grand tournoi ?

C’est difficile de prendre du rythme quand tu ne joues pas, c’est sûr. Avec la Belgique (en septembre, en Ligue des Nations), j’ai été bon lors du premier match (contre le pays de Galles), et moins bien le suivant (aux Pays-Bas). Il faut trouver le rythme, et l’exemple à suivre est peut-être ce qu’on a fait à l’Euro. J’avais joué quinze minutes lors du premier match (contre la Russie), et un peu plus chaque fois, ensuite (NdlR: 30 minutes contre le Danemark puis l'intégralité de la dernière rencontre face à la Finlande). Je me sentais très bien contre le Portugal (en huitièmes de finale). Je ne dis pas que je dois jouer tous les matchs, mais voilà.

La Coupe du monde

"C'est peut-être notre dernière chance"

Comment abordez-vous cette Coupe du monde ?

La préparation sera différente de ce qu’on connaît d’habitude, il n’y aura aucune période de repos. On aura un match amical, et on sera vite dedans. Mais j’ai hâte de jouer et de prendre du plaisir.

Quelle ambition avez-vous ?

C’est peut-être notre dernière chance de gagner quelque chose. On veut aller le plus loin possible. Après, on sait que la chance peut jouer un rôle, il y a beaucoup de paramètres. Concentrons-nous déjà sur les trois matchs de poules, pour les gagner et se qualifier pour la phase à élimination directe.

Il y a pas mal de doutes autour de l’équipe et de son niveau. Les comprenez-vous ?

C’est normal. On était à notre pic de forme en 2018. Puis il y a eu des évolutions. Je joue moins, Romelu (Lukaku) a été blessé, la défense est un peu plus vieille. A nous de montrer qu’on a encore les qualités pour faire quelque chose de bien.

C’est le dernier tournoi de cette génération ?

C’est possible. Je ne me projette pas sur la prochaine Coupe du monde ou le prochain Euro. On verra la motivation après cette Coupe du monde. A nous de tout donner maintenant.

Le Real Madrid

"Certaines matinées sont plus dures"

Comment vivez-vous votre situation à Madrid ?

C’est compliqué, parce que j’ai envie de jouer plus. Mais cela fait partie du sport. L’entraîneur prend une décision, et quand il gagne il est compliqué de dire quelque chose. Je dois accepter la décision, j’essaie de montrer tous les jours à l’entraînement que je peux apporter plus. J’ai encore de bonnes choses à montrer, mais je dois le montrer à l’entraînement.

Vous parvenez à garder le sourire, malgré tout ?

J’essaie de garder le sourire, c’est ma nature, mais je dois bien avouer qu’il y a certaines matinées qui sont plus dures. Quand tu penses jouer et que tu ne joues pas…

Parlez-vous avec Carlo Ancelotti de votre situation ?

Le coach donne les explications en conférence de presse, avant et après les matchs. C’est difficile aussi pour lui, j’imagine, de toujours répondre aux mêmes questions. Il m’avait dit en début de saison de faire le maximum. J’essaie de le faire.

Pensez-vous à un transfert en janvier ?

Je n’ai pas envie de partir, mais cela ne dépend pas que de moi. On analysera la situation après la Coupe du monde.

Physiquement, depuis votre opération et le retrait de la plaque, comment vous sentez-vous ?

Depuis l’opération, je me sens mieux, je n’ai plus de blessure, j’ai moins mal aux jambes. C’était très compliqué après l’opération, pare que j’avais des petites blessures et je ne savais pas pourquoi ça arrivait. Maintenant que la plaque n’est plus là, la mobilité de ma cheville est meilleure. Ma vitesse n’a pas changé.