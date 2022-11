À plus de 35 ans, Richie Kitoko, ancien joueur de l’Udinese, vit une saison du côté de Stockay en D2 ACFF. Capitaine de l’équipe entrainée par Manu Valoir, le milieu de terrain a fait preuve d’un courage incroyable... au péril de sa saison.

En voulant empêcher son adversaire de tirer au goal, Richie Kitoko a en effet placé sa jambe devant le cuir, pendant que l’adversaire frappe violemment mais de manière tout à fait involontaire dans son tibia.

Directement, tout le monde comprend que la blessure est grave. D’ailleurs, à même le terrain, le joueur va hurler sa douleur avec un "ma jambe est cassée" qui fait froid dans le dos.

Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain souffrirait d’une fracture du tibia et a été opéré. On lui souhaite un bon rétablissement.

2. Bagarre et match arrêté à Beauraing

Comme depuis de trop nombreuses reprises depuis le début de la saison, la rencontre entre Beauraing et Somzée a dû être arrêtée à cause de multiples agissements antisportifs.

Si pour les locaux, les raisons sont troubles, pour les visiteurs, les agissements de Beauraing sont scandaleux. "Un joueur a voulu prendre le ballon en main car il était sorti mais s’est fait shooter dans les mains par deux supporters. Ensuite, un autre de mes joueurs a reçu un coup sur le nez, mon président a alors demandé l’arrêt de la rencontre, regrette Augustin Feye."

3. La performance du week-end : Bouterbiat

En Division 3 ACFF, Fabrice Lebrun nous a gratifiés d’une jolie surprise pour le compte d’Onhaye. Face à Couvin, il a sélectionné et fait monter au jeu à 25 minutes du terme Adel Bouterbiat, pourtant encore avec la réserve il y a quelques semaines.

Et le choix de l’entraîneur s’est révélé payant puisqu’alors que le marquoir indiquait le score de 1-1 à un quart d’heure du terme, le buteur s’est offert un précieux doublé pour offrir la victoire aux siens 3-1.

4. Marloie - Rochefort, devant 750 personnes

Ce derby entre Marloie et Rochefort est sans aucun doute la rencontre avec le plus de spectateurs depuis le début de saison au niveau amateur. 750 personnes ont en effet payé une entrée pour assister à la victoire des visiteurs, entrainés désormais par Rentmeister après le limogeage de Pauletti, sur le score de 0-2.

5. Un joueur bloqué dans les vestiaires

William Diederen a failli ne jamais commencer la rencontre en deuxième provinciale entre Sart et Verviers. Et pour cause, ce dernier s’est retrouvé coincé dans son vestiaire fermé à clé par son délégué.

Heureusement pour les Verviétois, l’erreur a été vite corrigée et la rencontre a pu débuter à onze contre onze.

6. Un match remis pour cinq minutes

En première provinciale, la rencontre entre Pays Blanc et Courcelles n’a jamais eu lieu. Et pour cause, un épais brouillard est venu se poser sur le terrain de 20h00 à 20h30… avant de complètement disparaitre cinq minutes plus tard à peine.

Malheureusement pour les deux équipes, le règlement reste le règlement et une fois la demi-heure officielle dépassée, les arbitres sont dans l’obligation de remettre la rencontre.

7. La victoire du week-end

En P3 brabançonne, Ottignies a tout simplement pulvérisé Incourt B chez eux, enfilant un but par joueur adverse présent sur la pelouse (1-11). L’entraineur, Stéphane Wille, se montrait assez satisfait. "Les gars ont pris la rencontre très au sérieux."

8. Les supporters louviérois montent sur la pelouse

En Nationale 1, dans le club cher à Georges Louis Bouchez, ce sont bien les supporters de La Louvière qui se sont montrés dans leur plus mauvais jour.

Visiblement frustrés par le résultat final, certains "supporters" sont montés sur le terrain pour provoquer le public local. Et en plus d’une défaite, ces gens sont repartis avec des arrestations administratives.

Le club louviérois a d’ailleurs communiqué. "Nous ne tolérons plus d’être salis par une minorité. (...) Avec l’aide des autorités compétentes, nous allons tout mettre en œuvre pour écarter ces personnes qui nuisent à la RAAL."