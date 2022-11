Des feux d’artifice tirés depuis les tribunes lors d’Anderlecht-Genk, le match arrêté quelques minutes (photos)

Le club bruxellois, dans une crise sportive et institutionnelle, connaît de fortes tensions avec ses supporters. Face à Genk, des feux d’artifice ont d’abord été entendus depuis l’extérieur du stade. Mais juste avant la mi-temps, des feux d’artifice ont été allumés depuis la tribune des ultras, accompagnés de fumigènes et de sifflements. L’arbitre a interrompu la rencontre quelques minutes, et le jeu a pu reprendre une fois les événements calmés.