Le Belge a forcé la victoire en mettant sur orbite Anass Zaroury (ex-Charleroi) pour qualifier son équipe. L’ancien joueur de l’Antwerp a pris la fâcheuse habitude de faire la différence pour son club.

Sur les forums de supporters des Clarets, il y a encore débat sur quel air utiliser pour la chanson de celui qu’on appelle déjà affectueusement Benny. Tout Turf Moore espère scander son nom samedi dans LE match de l’année pour Kompany et ses hommes : le derby face à Blackburn.

“Je ne m’attendais pas à être aussi vite apprécié, sourit-il. Gagner le respect des fans anglais prend habituellement du temps mais ils m’ont directement adopté. Ils adorent le football technique qu’on propose.”

On vous demanderait bien comment se sont passés vos premiers mois à Burnley mais la réponse semble claire…

“Ça va clairement bien. (sourire) J’ai toujours rêvé de jouer en Angleterre, ce qui donne encore un peu plus de piment à mon aventure ici. Je joue bien, l’équipe aussi. Difficile de rêver mieux. Le pays vit pour le football. Je suis en D2, mais je joue toutes les semaines devant 20 000 personnes. C’est incroyable.”

On vous reconnaît déjà en rue ?

“Moins qu’à Anvers où c’était la folie la saison passée. Je vis plus à Manchester qu’à Burnley donc je peux passer incognito.”

Comment expliquez-vous la réussite de Burnley depuis l’arrivée de Vincent Kompany comme coach principal ?

“Nous jouons juste bien au football. Et même lorsque nous avons du mal à faire la différence, nous parvenons souvent à émerger en fin de match. Nous avons une équipe composée de beaucoup de jeunes. Notre côté ambitieux nous pousse à toujours y croire.”

Et à gagner plusieurs fois dans les dernières secondes…

“Nous jouons souvent contre des blocs bas que nous faisons beaucoup courir. Nous les fatiguons pour qu’ils nous offrent progressivement des espaces. Et c’est là qu’on peut trouver la faille.”

Avez-vous passé un cap depuis votre arrivée en Championship ?

“Le coach et son staff, plus particulièrement Craig Bellamy, arrivent à me rendre meilleur. Ils me font réfléchir autrement, ils appuient sur des détails.”

Lesquels, par exemple ?

“Comment me positionner en perte de balle. En tournant déjà bien mon corps, je peux gagner la fraction de seconde qui va faire la différence au moment de la récupération. Ils m’apprennent aussi à être plus intelligent dans ma relation avec mon défenseur, comment créer plus d’espace vis-à-vis de lui pour être plus à l’aise en possession de balle.”

"J'aime faire danser le défenseur."

Bellamy avait déjà un rôle très important à Anderlecht et cela semble être pareil pour vous…

“Je discute plus souvent avec lui qu’avec Vinnie. Il est vraiment de bon conseil. Il a connu le pire et le meilleur du très haut niveau. Il sait comment un attaquant vit un match et il parvient à nous recentrer quand c’est nécessaire.”

Il vous apprend aussi à avoir plus confiance en vos qualités avec le ballon ?

“J’apprends à saisir les moments, à lire le jeu. Le coach veut que j’ose dès que j’ai le ballon. Il le répète toujours, donc je n’ai pas d’autre choix que d’aller provoquer mon adversaire quand je peux. Je raisonne aussi différemment quand je suis au ballon depuis que je suis à Burnley.”

Et que préférez-vous : un beau dribble ou une belle passe ?

“C’est dur de choisir. J’aime beaucoup faire danser mon défenseur (rires). Après, je sais que je dois parfois me contenter d’un geste plus simple. L’idéal est de pouvoir faire ce que j’aime et que ça termine au fond des filets. Via une frappe ou un assist.”

Justement n’est-ce pas là votre point de travail ? Vous en êtes déjà à six buts et quatre assists à Burnley, mais vous auriez pu en avoir encore plus ?

“Oui, c’est ce que me dit le staff. Je dois être plus souvent dans la surface pour marquer des buts faciles. Ceux que je n’ai qu’à pousser au fond et pas toujours des frappes compliquées. Physiquement, je dois gagner en fond. Je suis non-stop dans des situations où je dois compter sur mon explosivité donc le corps se fatigue vite. Je dois pouvoir tenir nonante minutes à fond.”

Vous avez en partie dû vous contenter de montées au jeu en début de saison. Comment avez-vous géré votre frustration ?

“Je suis resté calme. Les bonnes choses arrivent toujours. Je me savais capable d’être aussi décisif en tant que titulaire qu’en sortie de banc.”

"Craig Bellamy m'apprend à être plus malin que les casseurs de Championship."

Est-ce spécial de travailler avec Vincent Kompany ?

“Il a l’exigence d’un ancien joueur de Manchester City. Et il veut nous la transmettre. Automatiquement, tu veux te donner le plus possible pour un coach comme lui. Son statut et son nom font aussi que tu as un respect particulier pour lui.”

Et pourtant, il n’est pas toujours facile à contenter…

“Il en demande vraiment beaucoup. Il veut que tu te donnes à fond, même quand tu fais ta récupération et ton stretching. (rires) Parfois tu as envie de remettre en question ce qu’il dit, puis tu y réfléchis et tu te rends compte qu’il a raison. Et il le confirme sur le terrain. Quand on respecte ce qu’il nous demande, on gagne souvent nos matchs.”

Comment a-t-il fait pour vous convaincre de signer à Burnley ?

“J’adorais la façon dont il faisait jouer Anderlecht. J’étais vraiment fan de son style de jeu. Ils nous ont fait souffrir avec l’Antwerp la saison passée. Il voulait jouer de la sorte à Burnley. Le choix était vite fait.”

Avez-vous été surpris de pouvoir jouer sur vos qualités techniques dans un championnat aussi bourrin que le Championship ?

“On m’avait prévenu mais mon ami Ilias Chair (NdlR : joueur à QPR) m’avait aussi dit que l’image de la D2 anglaise n’était pas totalement vraie, qu’il était possible de jouer au ballon. Il y a bien sûr des casseurs mais c’est aussi le cas en Belgique. (rires) Bellamy m’apprend à être plus malin que ces gars.”

Est-ce vrai que vous auriez pu signer à Anderlecht cet été ?

“Oui mais plusieurs facteurs m’ont poussé vers Burnley. Déjà, le départ de Kompany. J’avais un meilleur feeling avec le projet qu’il voulait mettre en place. J’adore Anderlecht, j’y ai passé une partie de ma formation, mais le choix du projet mis en place par Kompany était le plus logique.”

Ça vous a fait plaisir qu’Anderlecht, qui n’a pas prêté attention à vous quand vous étiez plus jeune, revienne à la charge cet été ?

“Ce n’est pas du tout une revanche mais une preuve de mon évolution. Mon seul objectif est de montrer que j’avais le niveau pour jouer dans ces clubs qui n’ont pas cru en moi.”

“Pas grave si j’ai 28 ou 32 ans pour ma première sélection”

Benson Manuel va à l’encontre de beaucoup de discours au sujet des Diables rouges.

Il ne faut pas s’y méprendre, Benson Manuel – joueur de Burnley, en Angleterre – veut devenir Diable rouge. Le plus vite possible. Jamais appelé, il ne fait pas partie de la sélection de Roberto Martinez pour la Coupe du monde.

“Que j’ai 25, 28 ou 32 ans quand je commence en sélection m’importe peu. Je resterai patient en devenant meilleur chaque saison. Mais j’ai l’ambition de jouer un grand tournoi avec les Diables. Alors, oui, je rêve de l’Euro et de la Coupe du monde car je suis ambitieux mais je ne suis pas pressé. Pour y parvenir, je dois juste me concentrer sur ce que je fais en club. C’est la seule voie vers les Diables. ”