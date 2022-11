Quel est l’âge moyen de la liste des Diables rouges pour la Coupe du monde 2022 au Qatar?

Les Belges au Qatar: 28,73 ans d’âge moyen

Sans trop de surprises, l’âge moyen des 26 Diables rouges qui iront au Qatar (28,73 ans) est plus élevé que lors des Mondiaux 2018 (27,13) et 2014 (25,52). À titre d’indication, cette moyenne d’âge placerait la sélection belge comme quatrième nation la plus âgée de la Coupe du monde 2018 (seule référence possible en attendant que toutes les listes soient dévoilées pour l’édition de 2022, N.D.L.R.). Le Costa Rica étant l’équipe la plus âgée du Mondial Russe avec 29,1 ans de moyenne d’âge.

Une équipe vieillissante donc, qui compte 15 joueurs âgés de 29 à 35 ans contre seulement 6 joueurs âgés de 18 à 23 ans et 5 joueurs âgés de 24 à 28 ans. Et parmi les 14 joueurs de la tranche d’âge la plus importante, 11 ont plus de 30 ans. Né le 6 mai 1987, Dries Mertens est le joueur le plus âgé de cette liste (35 ans). Zeno Debast, né le 24 octobre 2003, est le Diable le plus jeune (19 ans).

Les cadres de la génération dorée sur la pente descendante

Autre observation, les joueurs les plus âgés de cette liste sont les cadres de la génération dorée. Les patrons historiques de la défense des Diables, Jan Vertonghen (35 ans) et Toby Alderweireld (33 ans), vont surement jouer leur dernière Coupe du monde. Eux qui évoluent désormais en Pro League, respectivement à Anderlecht et Antwerp. Même constat pour le joueur de Galatasaray, Dries Mertens (35 ans).

La question se pose pour Axel Witsel, 33 ans, même s’il évolue encore au haut niveau, à l’Atlético de Madrid. En peine au Real Madrid, Eden Hazard, 31 ans, est dans l’incertitude la plus totale concernant la suite de sa carrière. Même Kevin De Bruyne (31 ans) pourtant encore en très grande forme à Manchester City, se demande s’il sera de la partie en 2026.

Seul Thibaut Courtois, 30 ans, semble avoir encore de belles années devant lui, en tant que gardien de but. Poste auquel les joueurs font généralement une plus longue carrière, parfois jusqu’à 40 ans.

La relève peine à s’imposer

Le problème c’est que la relève peine à s’imposer. Certes, pour les plus jeunes joueurs, de 19 à 23 ans ( Doku, De Ketelaere, Openda, Debast, Onana, Theate), il est peut-être encore trop tôt pour l’affirmer. C’est à la génération intermédiaire (de 24 à 28 ans) de montrer la voie, avec des joueurs comme Youri Tielemans (25 ans) ou Leandro Trossard (27 ans). Le Mondial au Qatar en est l’occasion.