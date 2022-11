Quels sont les surnoms des sélections nationales engagées à la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Voici les surnoms des sélections nationales et leurs origines

GroupeA Qatar (Al-Annabi), Équateur (la Tri), Pays-Bas (les Oranje), Sénégal (les Lions de la Teranga)

Qatar (Al-Annabi): Étant donné que c’est sa première participation à l’évènement, c’est peut-être le surnom le moins connu de la liste. Al-Annabi signifie "Les Bordeaux" en arabe. Il fait référence aux couleurs de leur drapeau et de leur maillot officiel.

Équateur (la Tri, la Tricolor, la Banana Mecanica): La Tri (ou Tricolor) fait référence aux couleurs de leur drapeau et à leur maillot officiel, à savoir le jaune, le bleu et le rouge. Le surnom de Banana Mecanica renvoie, lui, à la Copa America 1993, lorsque l’Équateur avait terminé à la 4e place (sa meilleure performance). Et, il renvoie également au fruit, produit phare du pays.

Pays-Bas (De Oranjes): Surnom tiré de la couleur orange présente sur leur premier drapeau, le "Drapeau du prince", apparu au 16e siècle au moment des révoltes contre la domination espagnole. De Oranjes fait aussi référence à la famille royale des Pays-Bas, la Maison d’Orange.

Sénégal (Les Lions de la Teranga): Ce surnom est associé à la sélection sénégalaise après leur beau parcours à la Coupe du Monde 2002, achevé en quart de finale. "Teranga" signifie "hospitalité" en wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. La population sénégalaise n’a jamais vraiment adopté cette appellation qui ne correspondrait pas au vrai caractère du lion, par nature chasseur et conquérant. Elle lui préfère "Les Lions du Sénégal", ou tout simplement "Les Lions".

GroupeB Angleterre (The Three Lions), Iran (Team melli), États-Unis (Team USA), Pays de Galles (Les dragons)

Angleterre (The Three Lions): Le surnom vient des trois lions figurant sur les armoiries de l’Angleterre.

Iran (Team melli): Le surnom le plus souvent utilisé par les supporters iraniens est " Team melli " qui signifie "équipe nationale" en persan.

États-Unis (Team USA, The Stars and Stripes, The Yanks): Les États-Unis n’ont pas de surnom officiel et l’appellation de l’équipe nationale oscille en fonction des personnes et du contexte. The Stars and Stripes fait référence au drapeau national composé de bandes rouges/blanches et d’étoiles.

Pays de Galles (Les dragons, "Y Dreigiau" en gallois): L’origine de ce surnom provient du dragon rouge, emblème national, présent sur le drapeau du Pays de Galles.

GroupeC Argentine (L’Albiceleste), Mexique (El Tricolor), Pologne (Białe Orły), Arabie Saoudite (Les Faucons Verts)

Argentine (L’Albiceleste): Ce surnom renvoie aux couleurs présentes sur le drapeau national, le blanc et le bleu ciel.

Mexique (El Tricolor, El Tri ou La Verde): Ces trois surnoms font référence aux trois couleurs du drapeau national: le rouge, le blanc et le vert.

Pologne (Białe Orły ou Biało-czerwoni): Le premier surnom qui signifie les "Aigles blancs" fait référence aux armoiries nationales polonaises. Le second signifie les "Blancs et Rouges".

Arabie Saoudite (Les Verts ou Les Faucons Verts): Ces deux surnoms sont liés aux couleurs vertes du drapeau saoudien. Ils puiseraient aussi dans l’environnement et la culture du pays, reflétant l’authenticité arabe, la force et la bravoure.

GroupeD Australie (The Soccerroos), Danemark (Danish Dynamite), France (Les Bleus), Tunisie (Les Aigles de Carthage)

Australie (The Soccerroos): Surnom inventé en 1967 par un journaliste australien, contraction des mots "soccer" et "kangaroos" (kangourous en anglais).

Danemark (Danish Dynamite, De Rød-Hvide): Le premier renvoie à la génération dorée danoise demi-finaliste surprise de l’Euro 1984 en France. La sélection du Nord de l’Europe y a acquis le surnom de Danish Dynamite (la Dynamite danoise). Dès 86, l’hymne de l’équipe Re-Sepp-Ten de VM Holdet a fait un carton et le surnom est resté. L’autre appellation, De Rød-Hvide, est plus classique et signifie les Rouge et Blanc.

France (Les Bleus ou Les Tricolores): Les deux surnoms font référence aux couleurs du drapeau français (bleu, blanc et rouge).

Tunisie (Les Aigles de Carthage): Carthage, située tout près de Tunis, était la capitale d’un empire en Afrique du Nord, longtemps rival de l’Empire romain pendant l’Antiquité. L’aigle était son emblème.

GroupeE Costa Rica (La Sele), Allemagne (Mannschaft), Japon (Les Samouraï Bleus), Espagne (La Roja)

Costa Rica (La Sele, Los Ticos): Le premier surnom est une abréviation de "La Selección", dans la même idée que le surnom "Nati" pour la Suisse. En Amérique Latine, un "Tico" désigne un Costaricien. "Tico" ne représente pas un type d’oiseau d’Amazonie mais caractérise tout simplement un habitant de ce pays.

Allemagne (Die Mannschaft, Nationalmannschaft, Nationalelf, Die Adler): Les trois premiers renvoient simplement à la sélection, sélection nationale ou à l’équipe nationale. Le dernier signifie "Les Aigles" qui ornent les armoiries de l’emblème national allemand.

Japon (Les Samouraï Bleus ou Samouraï Blue en anglais): Ce surnom renvoie à l’histoire japonaise, marquée par les samouraïs, des guerriers d’élites spécifiques au Japon. Le bleu fait référence à la couleur du maillot officiel de l’équipe nationale.

Espagne (La Roja, La Seleccion, La Furia Roja, La Furia): Seleccion signifie sélection en espagnol. Les trois autres surnoms font référence au rouge du maillot officiel de l’équipe nationale. Couleur qui orne une partie du drapeau espagnol.

GroupeF Belgique (Les Diables Rouges), Canada (The Canucks), Croatie (L’équipe au damier), Maroc (Les Lions de l’Atlas)

Belgique (Les Diables Rouges, Belgian Red Devils, de Rode Duivels ou die Roten Teufel): Ce surnom aurait été attribué à l’équipe nationale par le journaliste flamand Pierre Walckiers, en 1906, à la suite d’une année "parfaite". Le directeur éditeur de La Vie Sportive aurait écrit que les internationaux belges s’étaient battus comme de véritables "diables rouges", en référence à la couleur de leur équipement. Selon certains, il les aurait plutôt nommé en référence au pilote automobile belge, Camille Jenatzy, considéré comme le premier à dépasser les 100 km/h et appelé le "Diable Rouge" du fait de sa barbe rousse. L’expression est d’emblée adoptée par la presse et le public mais ne devient officielle et protégée par un copyright que bien plus tard.

Canada (The Canucks ou Les Rouge): Le premier surnom renvoie à une expression familière qui définissait au 18e siècle un Canadien français ou néerlandais. Le second fait simplement référence à la couleur du drapeau et du maillot canadiens.

Croatie (L’équipe au damier ou Vatreni): Le premier surnom fait référence aux 25 carreaux rouges et blancs qui figurent sur le maillot croate, représentant les 25 provinces du pays. Le second signifie "Les ardents" et peut se comprendre comme "sang chaud" ou "le feu".

Maroc (Les Lions de l’Atlas): Le lion est l’emblème du royaume du Maroc. L’Atlas fait référence au massif montagneux qui traverse l’Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

GroupeG Brésil (Seleçao), Cameroun (Les Lions Indomptables), Serbie (Les Aigles), Suisse (La Nati)

Brésil (Seleçao, Canarinho, Verde-Amarela, Pentacampeoes): Le premier surnom est le plus courant et renvoie simplement à la sélection. Le deuxième fait référence au canari, un oiseau jaune, comme le maillot et le drapeau national tout comme le troisième qui signifie vert et jaune. Enfin, le dernier surnom, moins utilisé, renvoie aux 5 Coupes du Monde remportées par le Brésil.

Cameroun (Les Lions Indomptables): Pour la plupart des ethnies vivant au Cameroun, le lion, repris par d’autres sélections africaines comme le Sénégal ou le Maroc, représente la bravoure et la force. Le qualificatif d’indomptable renvoie plutôt à la liberté.

Serbie (Les Aigles): Ce surnom fait référence à l’aigle représenté sur les armoiries nationales serbes.

Suisse (La Nati): Compliqué de choisir un surnom quand on a quatre langues officielles (l’allemand, le français, l’italien et le romanche). La Nati n’est autre que l’abréviation de Nationalmannschaft qui signifie "équipe nationale" en allemand.

GroupeH Portugal (Seleção das Quinas), Ghana (Black Stars), Uruguay (La Celeste), Corée du Sud (Les Guerriers Taeguk)

Portugal (A Seleção, Seleção das Quinas): Ces deux surnoms font simplement référence au terme de "sélection" ou "d’équipe nationale" en portugais, à l’instar du Brésil. Le second avec "das Quinas" renvoie aux cinq écus qui représentent les cinq pièces d’argent figurant sur le drapeau portugais et est utile pour les différencier du Brésil.

Ghana (Black Stars): Ce surnom, signifiant "Étoiles Noires", fait référence à l’étoile présente sur le drapeau ghanéen.

Uruguay (La Celeste): Ce surnom s’explique par la couleur du maillot uruguayen, bleu ciel depuis 1922. Une couleur que l’on retrouve sur le drapeau national.

Corée du Sud (Les Guerriers Taeguk): "Taeguk" désigne l’un des symboles du drapeau sud-coréen, le cercle bleu et rouge, variant coréen du yin et du yang, représentant les forces positives et les forces négatives.