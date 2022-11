Xherdan Shaqiri, 31 ans et 108 caps avec la Suisse, disputera son quatrième Mondial après 2010, 2014 et 2018. Au rayon des surprises, le milieu de terrain des Young Boys de Berne Fabian Rieder, 20 ans, a été appelé pour la première fois alors que le latéral droit de Fulham Kevin Mbabu et l’expérimenté milieu de l’AEK Athènes Steven Zuber, 51 caps au compteur, font partie des joueurs restés sur le carreau.

Après un amical contre le Ghana le 17 novembre à Abou Dhabi, la Nati défiera le Cameroun (24/11), le Brésil (28/11) et la Serbie (2/12) dans le groupe G.