La liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022: pas de grosses surprises

Sans Jonathan Clauss, avec Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout et Youssouf Fofana

Pas de grandes surprises dans la liste concoctée par "DD". Seule l’absence du défenseur droit de l’OM, Jonathan Clauss, peut légèrement surprendre. Véritable piston, l’ancien joueur de Lens a des qualités spécifiques, notamment offensives, dont disposent moins les joueurs sélectionnés à son poste (Benjamin Pavard et Jules Koundé). Une déception pour Clauss, moins bien depuis quelques matchs alors qu’il avait parfaitement débuté sa saison avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (5 passes décisives, 1 but). Pas de Ferland Mendy (Real Madrid) non plus dans cette liste.

Des champions du monde en titre pas si sereins

Les Bleus, champion du monde en 2018, n’arrivent pas en pleine confiance au Qatar. La sélection nationale est embourbée dans des affaires extra-sportives, notamment à cause de l‘affaire Pogba ou des propos du président de la FFF Noël Le Graët. Sur le rectangle vert, l’équipe de France ne respire pas la sérénité. La bande à Deschamps n’a remporté qu’une seule de ses six dernières rencontres ( 2-0 face à l’Autriche, le 22 septembre en Ligue des nations). Et, la dernière défaite contre le Danemark (2-0), futur adversaire en phase de poules, a mis en lumière les lacunes des Tricolores.

Ses attaquants, tous de très haut niveau, et son réservoir de talents pour remédier aux différentes absences de joueurs majeurs suffiront-ils à la France pour défendre leur titre jusqu’au bout ? Réponse entre le 20 novembre et le 18 décembre.