L’homme du match: Vagner 7,5

C’est à la suite de sa montée que la rencontre s’est emballée. Sa technique a posé beaucoup de problèmes à la défense carolo et ses deux buts récompensent son jusqu’au-boutisme. Après la trêve internationale, une association avec Bernier et Marius pourrait être plus qu’intéressante.

4 Martin

Il perd son duel sur l’ouverture du score et n’a pas dégagé beaucoup d’assurance.

5 Dembélé

Pour sa première titularisation de la saison, il a parfois souffert face à Benbouali. Mais on peut voir qu’il a le niveau pour proposer une meilleure partition.

4,5 Tshibuabua

Il semble lent et emprunté sur chaque intervention. Il donne une très mauvaise passe à Bunchukov qui amène l’ouverture du score. À son crédit, il a plutôt bien tenu sa défense par moments.

6 Sylla

On ne peut le mettre en cause sur une action. Un duel musclé avec Benbaouli aurait même pu offrir un penalty à Charleroi. Sa virilité fait parfois du bien.

4 Conceição

Ses centres ont rarement été couronnés de succès. Il trouve quand même bien Mvoué en première période.

4,5 Bunchukov

Il a montré quelques signes de faiblesse dans les duels physiques. Il perd le ballon sur une passe de Tshibuabua qui amène l’ouverture du score.

6 Sissoko

Il a retrouvé son meilleur football après la montée de Cachbach. Il a quand même prouvé qu’il est en difficulté quand il doit assumer le rôle de leader.

6 Abanda

Pas toujours rassurant défensivement, mais il offre un assist à Vagner et provoque l’autobut.

5 Elisor

Il convient de signaler ses quelques mouvements intéressants. Il a été à deux doigts de délivrer une passe décisive à Vagner.

3 Ifoni

Incapable de bien utiliser son corps, il n’a pas gagné le moindre duel et a gêné Elisor qui s’apprêtait à tirer.

5,5 Mvoué

Une première heure difficile, mais un vrai impact sur le jeu par la suite. Quand il est à ce niveau, on comprend pourquoi les Camerounais attendent beaucoup de lui.

6 Bernier

Sa montée a fait du bien, notamment sur le plan technique et de la vitesse.

7 Mansoni

Un but et beaucoup d’activité sur son flanc. Ce n’est plus le joueur de la saison passée.

7 Cachbach

Un vrai rôle de leader au milieu et de nombreux bons ballons vers l’avant. Il est en excellente forme.

6 Mbow

Beaucoup d’assurance, comme d’habitude. Son calme a fait du bien.

7 Legros

Ses changements ont fait la différence.

Charleroi

4 Koffi

Il sauve Charleroi en poussant la tentative de Bernier sur la latte dans les arrêts de jeu. Après l’égalisation, il a dû s’employer mais est lâché par sa défense.

2 Nkuba

Il se fait effacer trop facilement par Abanda sur l’égalisation surtout au vu de sa vitesse.

2,5 Bager

Ses lacunes avec son manque de vitesse ont ressurgi quand Seraing a pris le dessus.

3 Andreou

Il ne laisse pas Elisor se retourner (64e) et heureusement, mais il est aux abonnés absents comme sa défense après la 80e.

3 Wasinski

Très agressif lors de la première demi-heure, plus serein par la suite mais c’est de son côté que surgit Mansoni sur le but et il met le troisième but contre son camp.

3 Kayembe

Plus de peur que de mal après un gros choc à la suite d’un tacle mal maîtrisé de Dembélé. Il n’a pas su faire la différence par après.

1,5 Ilaimaharitra

Il a pris un énième carton et a joué en marchant. N’a pas réussi à tirer l’équipe vers le haut. Pas le bon comportement pour un capitaine.

3 Morioka

Ses deux pertes de balle dès les sept premières minutes ont donné le ton de son match. Il sauve un peu sa prestation par son assist en récupérant le ballon grâce à un excellent pressing haut.

3 Heymans

Il a encore marqué (son sixième cette saison) mais ce n’était pas suffisant.

4 Gholizadeh

Il s’est beaucoup déplacé et a été le Zèbre le plus dangeureux en prenant très vite conscience des lacunes défensives adverses. Trop de déchets toutefois pour se montrer décisif.

2 Benbouali

Il aurait dû obtenir un penalty après la poussée fautive de Sylla (28e) et a tenté sa chance mais l’Algérien doit faire mieux.

4 Zorgane

Il a au moins su poser le cuir.

3 Descotte

Une entrée trop discrète et doit mieux jouer le coup lors de sa seule percée.

3 Tchatchoua

De l’activité mais a perdu trop de ballons.

3,5 Mbenza

S’est démené mais ce n’est pas assez.

2 Badji

Il a été transparent.

1 Frank Defays

Cette élimination face à l’équipe C de Seraing dans des proportions incroyables restera comme une tache indélébile.