7 Balikwisha

Il a constamment tenté d’accélérer le jeu des siens, mais a souvent été confronté au manque de réaction de ses équipiers. Si ces derniers avaient été plus réactifs ou efficaces, le jeune produit du centre de formation liégeois aurait eu des statistiques plus conséquentes qu’un seul but, celui de la qualification.

6 Henkinet

Une sortie dans les pieds en première période sur une remise hasardeuse de Laifis et puis c’est tout.

6 Dussenne

Calme, sobre et appliqué durant 45 minutes, le capitaine a plusieurs fois tenté d’apporter le surnombre dans l’axe tant les mouvements offensifs manquaient. Il se fait une énorme frayeur peu avant l’heure de jeu en laissant M’Barki filer vers le but.

6 Bokadi

Il n’a pas eu à forcer son talent face à une attaque adverse peu dangereuse. En début de match, il s’est laissé aller à l’une ou l’autre fantaisie avant de retrouver plus de simplicité.

6 Laifis

Tout comme Dussenne, le Chypriote était très avancé sur l’échiquier pour tenter de casser les lignes. Il a demandé son remplacement à l’heure de jeu.

6 Raskin

Premier acte en mode mineur, comme tous les Standardmen. Plus d’activités après le repos avec notamment une frappe captée par le gardien, mais sans pour autant que ce soit suffisant.

6 Fossey

L’Américain a tenté d’apporter des centres au duo Perica-Dragus qui n’en a rien fait.

5,5 Zinckernagel

Pour un joueur qui nourrit encore l’espoir de figurer dans les 26 Danois qui partiront à la Coupe du monde, il n’a pas montré une grande motivation.

6,5 Laursen

Très offensif, surtout en première période, il aurait pu, suite à un relais avec Zinckernagel, ouvrir le score. Le Danois a fait son job, sans fioriture. Il a été récompensé par un assist en fin de match après avoir chipé le ballon des pieds de Dragus.

4 Dragus

Le Roumain a multiplié les mauvais choix: temporiser quand il fallait accélérer et inversement à l’image de la frappe de Perica renvoyée par la barre qu’il devait reprendre en un temps. Il doit également faire mieux à la 50e sur un centre de Balikwisha. Sa frappe enroulée, cinq minutes plus tard, méritait mieux.

4 Perica

Plusieurs fois pris au piège du hors-jeu, il envoie tout de même une superbe frappe qui méritait mieux que le cadre de Gabriël. Il gêne Dragus peu avant l’heure de jeu pour ce qui était une réelle occasion de but.

6 Cimirot

Rentrée propre pour le Bosnien qui a fait parler son expérience.

4,5 Ohio

Il doit toujours faire 0-1 sur sa première touche de balle. Lui aussi est en manque de confiance.

6 Deila

Le coach norvégien n’aura certainement pas apprécié le manque d’envie de ses hommes en première période.