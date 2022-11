Thomas Müller réagit au tirage avec humour : pas de « au revoir cette fois-ci »

Mais le "au revoir" de Müller, dans une vidéo en anglais, était mal passé en France. Surtout, les Parisiens avaient finalement éliminé les Bavarois et cette vidéo avait donc surtout fait rire.

Deux ans plus tard, nouvelle réaction du joueur, beaucoup plus modeste : "Deux très bonnes équipes, avec de très bons joueurs, malheureusement, une seule ira au tour suivant". Et il ajoute avec le sourire : "Cette fois, pas de" au revoir "", sans rancune, donc.