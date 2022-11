Le Standard est champion… des exclusions

Quand on est un joueur du Standard, on aime forcément le rouge. Mais ces derniers temps, les Liégeois aiment un peu trop la rouge. En 16 rencontres de Pro League, les hommes de Ronny Deila ont déjà été exclus à six reprises. Personne ne fait pire en Pro League. Les Rouches sont donc les leaders de ce classement peu glorieux.