Coupe du monde 2010: de l’Uruguay de Diego Forlan à la première étoile de l’Espagne, testez vos connaissances (Quiz)

Finalistes en 2006, la France et l’Italie éliminés dès la phase de poules

Premières surprises de la compétition, les sélections finalistes de la Coupe du monde 2006 sortent dès la phase de groupes. L’Italie, tenante du titre, termine quatrième d’une poule composée de la Slovaquie, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay.

Le tournoi de l’équipe de France, lui, vire carrément au fiasco. Les Bleus terminent derniers de leur groupe, avec un point et un seul but marqué. Après un match nul 0-0 contre l’Uruguay, ils s’inclinent 2-0 face au Mexique puis 2-1 face au pays hôte. La France traverse aussi des crises, notamment avec l’affaire Nicolas Anelka et la grève des joueurs durant un entrainement. Malgré sa victoire face à la sélection de Raymond Domenech, l’Afrique du Sud ne parvient pas à rallier les huitièmes de finale, terminant troisième du groupe A. C’est la première fois qu’une nation organisatrice ne passe pas le premier tour.

Le triomphe du football de possession, l’énième échec des Pays-Bas en finale

La Coupe du monde 2010 c’est surtout le triomphe du football de possession proposé par les Espagnols. Arrivée avec un statut de favori, la Roja commence pourtant par une défaite face à la Suisse. Elle se ressaisit vite et arrive jusqu’en finale face aux Pays-Bas.

Une rencontre inédite, puisque les deux nations ne s’étaient jamais rencontrées en Coupe du monde. L’Espagne s’impose en prolongation 1-0 sur un but d’Andrés Iniesta. Les Pays-Bas établissent alors un (triste) record de finales perdues pour un pays non titré tandis que l’Espagne instaure le record du plus petit nombre de buts marqués par un vainqueur (8 buts).

Les Diables absents pour la deuxième fois d’affilée

Absente de l’édition 2006 disputée en Allemagne, la sélection belge ne parvient pas à se qualifier pour la seconde fois d’affilée et manque donc cette Coupe du monde 2010.

