Los Angeles FC sacré champion MLS aux tirs au but (vidéos)

Au LAFC, les vétérans Giorgio Chiellini et Gareth Bale ont débuté sur le banc. Kellyn Acosta a ouvert le score à la 28e minute. Daniel Gazdag a égalisé à la 59e minute pour Philadelphie (1-1). Jesús Murillo (83e) permettait à LAFC de reprendre l’avantage, mais Jack Elliott (85e) envoyait les deux équipes en prolongations. Bale est entré sur le terrain à la 97e minute, il a vu son gardien Maxime Crepeau recevoir un carton rouge à la 116e minute. Avec son deuxième but du match, Elliott (120e+4) semblait donner le titre à Philadelphie, mais Bale (120e+8) a finalement arraché le droit de disputer la séance de tirs au but.

Dans la série des tirs au but, après un envoi manqué du Californien Tello, LAFC a pu compter sur les réalisations de Bouanga, Hollingshead et Sanchez alors que l’Union, effondrée par l’égalisation miraculeuse de Bale, voyait tour à tour, Gazdag, Martinez et Wagner manquer leur tir au but.

Créé en 2014 et membre de la MLS depuis 2018, le LAFC, qui avait auparavant remporté le Supporters Shield décerné à la meilleure équipe de la saison régulière, s’est qualifié cette saison pour la MLS Cup en battant le Austin FC 3-0 en finale de la Conférence Ouest. Philadelphie avait battu le champion en titre, New York City FC, 3-1, en finale de la Conférence Est.

Los Angeles FC et le Philadelphia Union jouaient leur première finale du championnat (MLS Cup).