Premier League : Haaland sauve city dans les dernières secondes,

En deuxième période, les hommes de Pep Guardiola sont revenus sur le terrain le couteau entre les dents et ont imposé un jeu très offensif. Kevin De Bruyne a finalement réussi à trouver Erling Haaland qui a placé une tête à l’intérieur du poteau droit, mais le VAR en a décidé autrement et le but a été annulé. Dans les dernières minutes, les Cityzens ont finalement pris l’ascendant grâce à un penalty d’Erling Haaland (90+5e).

Avec 32 points sur 39, Manchester City est en tête du championnat anglais devant Arsenal (31 points) qui a match de retard qu’il jouera dimanche en fin d’après-midi à Chelsea. Fulham pointe au 8e rang avec 19 points.

Dans un même temps, Brighton s’est imposé 2-3 à Wolverhampton. Leandro Trossard a cédé sa place pour la fin de match (82e).

Adam Lallana (10e) a mis le feu aux poudres pour Brighton sur une belle passe de Trossard. Deux minutes plus tard, les Wolves sont revenus au marquoir via Boubacar Traore (12e). Après la demi-heure de jeu, Ruben Neves (35e) a réussi à tromper le gardien avant que les "Seagulls" égalisent à leur tour via la tête de Kaoru Mitoma (44e). Juste avant la pause, la situation s’est compliquée pour les Wolves qui se sont retrouvés à dix après un mauvais tacle de Nelson Semedo (45+5e). Dans les dernières minutes, c’est finalement Brighton qui a pris l’ascendant via la frappe de Pascal Gross (83e).

Au classement, Brighton occupe la 6e position du classement avec 21 points alors que Wolverhampton se retrouve à égalité avec la lanterne rouge Nottingham. Les deux clubs comptent 10 points 42 possibles.