Coupe du monde 2002: de l’élimination inattendue des Bleus au parcours fou de la Corée du Sud, testez vos connaissances (Quiz)

Les champions du monde en titre ne passent pas les poules

Pour la deuxième fois de l’histoire après celle de 98, l’épreuve réunie 32 équipes, dont trois qualifiées d’office: les deux pays hôtes et la France, championne du monde en titre.

Les Bleus sont justement à l’origine de la première surprise sportive de ce mondial. Présentée comme favorite de la compétition, la sélection française reste sur un doublé inédit Coupe du monde 1998 - Euro 2000. Zinédine Zidane est au sommet de son art. Thierry Henry, David Trézeguet et Djibril Cissé sont respectivement meilleurs buteurs d’Angleterre, d’Italie et de France. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Zidane manque les deux premiers matchs de poules en raison d’une blessure survenue en amical face à la Corée du Sud quelques jours avant le début de la compétition. La France ne marque pas un seul but et sort dès la phase de poules après une défaite inaugurale face au Sénégal (1-0), un match nul contre l’Uruguay (0-0) et une défaite contre le Danemark (0-2).

La Belgique aurait pu y croire face au Brésil

Les Diables rouges, eux, font bien meilleure figure. Après une victoire et deux matchs nuls, ils parviennent à rallier les huitièmes de finale en terminant 2e de leur groupe, juste derrière le Japon. La Belgique se retrouve face au Brésil et son attaque de folie composée de Rivaldo, Ballon d’or 1999, Ronaldo, Ballon d’or 1997 et qui gagna dans la foulée celui de 2002, ainsi que Ronaldinho, qui le gagna en 2005.

Mais les Diables rouges ne se dégonflent pas et auraient même pu mener au score si le but de Marc Wilmots n’avait pas été annulé par l’arbitre pour une faute sur Roque Junior. Une décision arbitrale plus que litigieuse. La suite vous la connaissez surement: victoire du Brésil 2-0 grâce à des buts des inévitables Rivaldo puis Ronaldo.

La Turquie et la Corée de Sud vont jusqu’en demi-finale

Autres surprises, la Turquie et la Corée du Sud parviennent à déjouer tous les pronostics en se hissant jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde. Les Guerriers Taeguk deviennent alors la première formation asiatique à atteindre le dernier carré après avoir éliminé la Pologne, le Portugal, l’Italie et l’Espagne.

20 ans après la cinquième étoile de la Seleção, vous souvenez-vous encore bien de cette compétition ? Participez à notre quiz pour en avoir le cœur net !