Sebastiaan Bornauw n'oublie pas les Mauves: "Je reviendrai à Anderlecht, mais peut-être pas comme joueur"

Comment expliquez-vous votre période plus difficile de fin août à mi-octobre ?

J’ai fait une bonne préparation puis un très bon match contre le Bayern. J’ai ensuite joué arrière droit pour dépanner. Mais après ce match contre Schalke, le coach m’a sorti de l’équipe. J’ai dû attendre avant d’avoir à nouveau ma chance. J’ai pu prouver en Coupe que j’étais prêt à reprendre ma place.

Vous avez vraiment joué latéral ?

Le coach m’a demandé d’essayer et j’ai accepté.

Avec quel bilan ?

Que je suis défenseur central (rires). Les postes sont tellement différents. J’y ai joué chez les jeunes en club ou en équipe nationale mais le football des adultes est très différent. Je me dis que même si tu mets van Dijk back droit, il n’aura pas les mêmes sensations.

Vous sentez-vous lancé ?

J’espère enchaîner mais il y a beaucoup de concurrence avec Maxence Lacroix et Micky van den Ven mais elle nous rend meilleurs.

Votre club revient aussi doucement au classement. Peut-on espérer vous voir en Coupe d’Europe la saison prochaine ?

On remonte doucement avec cinq matchs sans défaite en championnat et même six avec la Coupe. On vise une remontée au classement mais il y a du travail. Nous sommes douzièmes.

Cela vous permet de vous concentrer sur le football. En quoi avez-vous évolué alors que vous en êtes à votre quatrième saison dans le championnat allemand ?

J’ai surtout appris de mes erreurs car les conséquences sont plus grandes ici qu’en Belgique. Oui, j’ai pris de la puissance physique mais j’ai surtout appris à être plus rapide et plus précis dans mes décisions. Wolfsbourg est une équipe qui construit de l’arrière. J’ai donc plus de responsabilités footballistiques. À Cologne, on jouait un football plus dur. Ici, on évolue très haut, presque au milieu de terrain car nous sommes tous des défenseurs rapides.

Vous faites aussi partie du conseil des joueurs. Cela fait-il de vous un leader ?

Je ne me vois pas comme ça mais c’est visiblement l’image que mes équipiers ont de moi vu qu’ils m’ont élu. Je n’ai pas peur de prendre des responsabilités. Je ne suis pas du genre à ouvrir ma gueule quand tout va bien. Mais si ça va mal, je tape du poing sur la table.

Votre équipier Koen Casteels nous a parfois dit qu’il était surpris du manque d’attention alors qu’il joue dans un grand club de Bundesliga. Vous en souffrez aussi ?

Pas du tout. Qu’on parle de moi ou non m’importe peu. Je fais mon boulot sans faire attention au reste.

Vous franchissez un nouveau pas tous les deux ans. Quels objectifs vous fixez-vous pour la suite ?

Je rêve d’un jour jouer en Premier League. On verra bien quand j’en ai la possibilité. J’ai déjà eu des contacts avec deux clubs de Premier League mais j’ai préféré Wolfsbourg.

Un retour à Anderlecht fait-il partie de votre plan de carrière ?

Je reviendrai, c’est certain. Mais la question est : en tant que joueur ou dans un autre rôle au sein du club ? Je pense que je pourrai aider le club autrement par la suite. Comme coach, formateur ou même dans un autre rôle. Je dois affiner mon idée. Le chemin est encore long d’ici là et je dois encore développer de nouvelles capacités que je n’ai pas. Mais j’aime l’idée de rendre quelque chose à mon club.

Suivez-vous encore les matchs des Mauves ?

Oui, de près.

Et vous en pensez quoi ?

C’est une question dangereuse, ça (rires). La situation n’est pas facile pour le moment mais j’espère que cela changera rapidement. La saison est longue et le noyau est de qualité.

Êtes-vous surpris par les difficultés du club depuis plusieurs années ?

Je ne dirais pas que ça fait des années que c’est la crise car la saison passée était bonne. La saison est encore longue. Ils peuvent encore faire de belles choses.

Cela vous donne presque un coup de vieux de voir des gamins de 16 ou 17 ans en équipe A…

À 16 ans, moi je jouais en U17 (rires). Anderlecht a toujours su lancer des jeunes comme Julien Duranville ou Noah Sadiki. Mais ça m’a surtout fait plaisir de voir Théo Leoni sur le terrain. Il a été tellement patient.

Vous dites-vous parfois que vous êtes parti au bon moment ?

Pas du tout. Mais je ne pouvais refuser Cologne. Je suis par contre content d’avoir aidé financièrement mon club. Ils sont contents d’avoir récupéré une belle somme pour mon transfert et moi je franchissais un cap dans ma carrière.