La Belgique va former des inspecteurs du travail au Qatar

Une triste réalité qui est le fait d’entreprises de sous-traitance cherchant à optimaliser leurs rendements sur le dos de leurs employés, mais également d’une absence de contrôle gouvernemental des conditions dans lesquelles est effectué le travail. Le Qatar compte actuellement soixante inspecteurs pour une population avoisinant les trois millions d’habitants. À titre de comparaison, la Belgique compte 1 200 inspecteurs du travail pour 11,5 millions d’habitants. Ces derniers veillent à l’application de la législation du travail par le contrôle en entreprise. Leur rôle est de vérifier que le bien-être des employés est bien respecté.

Pour remédier à cette situation, le Qatar a décidé de faire appel à la Belgique. Est-ce parce que le Royaume est garrotté par un historique syndical et un attachement tenace au droit de ses travailleurs ? En résumé, c’est à peu près ça.

Aux alentours de la Pâques 2022, la Belgique a été contactée par le Qatar pour mettre en place une collaboration pour mieux encadrer les conditions de travail. Les contacts se sont faits rapidement et l'on parle déjà d'envoyer des formateurs belges à Doha l'année prochaine. "Nous travaillons avec l'Organisation internationale du ravail (OIT) pour mettre en place une coopération technique en matière d'inspection sociale au Qatar", confirme le cabinet du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS). "Sur base des besoins exprimés par le directeur du bureau OIT à Doha, notre inspection a fait une proposition. Les Qataris se sont montrés intéressés. L'idée est donc notamment de collaborer sur la formation de l'inspection du travail au Qatar. Cela peut passer par la visite de nos inspecteurs sur place, un échange d'inspecteurs, etc. Nous avons l'intention de mettre cette collaboration en œuvre sur le terrain au Qatar en 2023."

Il s’agit en réalité d’un accord tripartite entre la France, la Belgique et le Qatar. La France a déjà signé. Travailler sous l’égide de l’OIT est perçu comme un gage de sérieux et vu comme une volonté du Qatar de faire des pas en avant pour améliorer le sort de ses travailleurs.

Chez le ministre de l'Emploi, on voit cette main tendue comme une ouverture qui se dessine. "On saisit l'opportunité de donner notre expertise en la matière."

À l’heure où le Qatar bataille sur différents fronts pour lisser son image à l’international, notamment en essayant de traverser les appels au boycott lancés dans une myriade de pays, nul doute que cette intention de renforcer le contrôle des modes de travail sur ses terres permettra d’assainir la réputation qu’il se coltine.

Du côté du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, on nous confirme que ce n’est pas la première fois que la Belgique est consultée par un pays tiers dans le but de renforcer sa capacité à encadrer le bien-être de ses travailleurs.