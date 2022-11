Coupe du monde 98: de l’élimination précoce des Diables rouges au sacre des Bleus de Zidane, testez vos connaissances (Quiz)

La Belgique sort… invaincue du tournoi

Les Diables rouges, eux, ne perdent pas le moindre match en phase de groupes. Mais, ils n’en reportent pas non plus… La sélection nationale termine alors troisième de sa poule, après un match nul face aux Pays-Bas (futur demi-finaliste), au Mexique et à la Corée du Sud. Une élimination précoce, au goût amer.

Mais cette 16e édition de la plus prestigieuse des compétitions du ballon rond ne se résume pas au sacre des Bleus d’Aimé Jacquet ou au parcours des Diables rouges.

Le Mondial le plus prolifique de l’histoire avec 171 buts

C’est tout simplement l’une des plus marquantes Coupe du monde de l’histoire. D’abord parce qu’il s’agit du Mondial le plus prolifique avec un total de 171 buts. C’est aussi les débuts d’un certain attaquant camerounais du nom de Samuel Eto’o, âgé de 17 ans et 3 mois à l’époque, faisant de lui le joueur le plus jeune de la compétition. Ce Mondial est également celui du très beau parcours de la Croatie dont c’est la première participation. Le pays de l’ex-Yougoslavie est la surprise de ce tournoi, avec notamment dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition, Davor Šuker (6 buts en 7 matchs). Et c’est encore la classe de Ronaldo et plus largement des Brésiliens, les Pays-Bas de Guus Hiddink, etc.

24 ans après la première étoile de l’équipe de France, vous souvenez-vous encore bien de cette compétition ? Participez à notre quiz pour en avoir le cœur net !