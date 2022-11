TV: quelle chaîne diffuse quel match de la Coupe du monde 2022?

La RTBF (la Une / Tipik) diffuse tous les matchs gratuitement

La RTBF, détenteur des droits de retransmission, diffusera en intégralité et en direct la Coupe du monde 2022. Romain Delecour, chargé de communication sport et audiences de la chaine publique, précise: "Tous les matchs des Diables rouges seront diffusés sur la Une. Tipik, elle, continue d’être LA chaine du sport et donc de la Coupe du monde. La plupart des autres matchs y seront diffusés".

Le détail des chaines pour la phase de poules est a retrouvé ci-dessous. Après la phase de groupes, le détail n’est toutefois pas encore connu car cela dépendra des qualifiés.

Tous les matchs en direct sur Auvio

Si vous n’avez pas accès à la télévision lors de certains matchs, sachez qu’ils seront tous diffusés en direct sur Auvio, la plateforme en ligne de la RTBF. "Les matchs seront également disponibles en replay. Un résumé de la rencontre sera disponible 5 minutes après la fin de chaque match", annonce Romain Delecour.

Du côté néerlandophone, la Coupe du monde 2022 de la FIFA sera diffusée en intégralité et en direct par la VRT (notamment sur Sporza).

TF1 diffuse 28 matchs sur 64

Les Belges pourront également suivre la compétition via TF1. La chaîne française diffusera gratuitement 28 matchs dont les 16 plus belles affiches de la phase de groupe (notamment le match d’ouverture), toutes les rencontres de l’équipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la finale.

À noter que TF1 devrait diffuser une partie de ces matchs sur TMC, autre chaîne de son groupe, elle aussi disponible dans les offres de base en Belgique.

En France, seule la chaine beIN Sports (payante) retransmettra les 64 matchs de la Coupe du monde, soit 36 en exclusivité.