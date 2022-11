La Gantoise écrase Molde (4-0) et se qualifie pour les 1/16e de finale de la Conference League (vidéos)

Hein Vanhaezebrouck a privilégié les éléments les plus expérimentés et la principale victime de ce choix a été Hugo Cuypers, puisque le duo d’attaque était composé de Laurent Depoitre et Ibrahim Salah. N’ayant pas le choix, les Buffalos ont pris la possession du ballon, mais ils ont attendu avant de cadrer un tir. À Molde, Ola Brynhildsen n’a pas été plus opportuniste à deux reprises: d’abord, seul à l’entrée de la surface, le milieu norvégien a complétement manqué sa reprise (12e) et ensuite, il a expédié le ballon loin au-dessus (15e).

Ces petites frayeurs passées, les Buffalos ont repoussé les Bleu et Blanc dans leur camp. Face à une défense guère rassurante, les Gantois ont enfin hérité d’une première grosse occasion lorsque Kums a servi Hjulsager dont le tir a été sauvé de la poitrine par Jacob Karlstrom (33e). Peu après, Michael Ngadeu a placé son coup de tête sur un corner juste à côté du but (35e). C’est de la tête également que Nurio Fortuna a gaspillé la plus grosse occasion alors qu’il s’était retrouvé seul à quelques mètres du but (43e).

À la reprise, les Buffalos ont trouvé l’efficacité qui leur avait fait défaut jusque-là. Servi par Hyun-seok Hong, Hjulsager s’est faufilé à l’intérieur du rectangle et a surpris Karlstrom d’un tir à ras de terre dans le coin inférieur gauche (52e, 1-0).

Les choses fonctionnaient mieux pour La Gantoise et elle a entrevu la qualification quand sur un coup franc, Godeau a récupéré le ballon avec un peu de chance et l’a placé entre les jambes de Karlstrom (57e, 2-0). Le doute n’était plus permis quand, sur un une/deux avec Hong, Kums s’est présenté seul devant le gardien norvégien, et l’a surpris d’un joli lob (80e, 3-0).

Les Buffalos n’étaient pas rassasiés et Cuypers a encore enfoncé Molde en transformant un penalty accordé pour une faute de leur gardien sur Jens Petter Hauge (89e, 4-0).