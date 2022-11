Voici ce que l’Union, déjà assurée de la 1re place, peut gagner en plus en battant Berlin

Gagner pour les caisses du club (et les portefeuilles des joueurs)

L’Union est déjà assurée de toucher beau montant de la part de l’UEFA pour sa belle campagne. Une somme largement inférieure à Bruges en Ligue des champions, mais tout de même déjà conséquente, surtout pour un club au budget de 20 millions € qui a essuyé de grosses pertes lorsqu'il était en D1B. L’UEFA lui versera une prime de participation de 3,63 millions € ; plus 2,73 millions € pour ses quatre victoires et son partage ; 1,1 million pour sa première place de groupe et 1,2 million pour sa participation aux huitièmes de finale ainsi que 132 000 euros pour le coefficient sur 10 ans du club et environ 1,2 million € de “market pool”, soit un total légèrement inférieur aux 10 millions €. Une nouvelle victoire ajouterait encore 630 000 € à ce chiffre, contre 210 000 € pour un partage. “Il y a aussi une belle prime de victoire à se partager entre joueurs”, souriait dimanche Dante Vanzeir. Une de plus.

Gagner pour le coefficient belge (et celui de l’Union)

La Belgique doit absolument compenser quelques années médiocres avec une saison de haut vol si elle souhaite retrouver le top 10 européen et voir son champion être de nouveau directement qualifié pour les poules de la C1, ce qui ne sera pas le cas cette année. Les beaux résultats des Unionistes et des Brugeois, surtout, permettent à notre coefficient de remonter la pente. Treizièmes à la fin de la saison écoulée, nous occupons pour le moment la huitième place.

Plus égoïstement, l’Union doit travailler pour son coefficient de club, qui permet de répartir les équipes dans les différents chapeaux lors des tirages au sort. Grâce à ses quatre victoires, son nul et son bonus lié à la première place, elle est montée dans la hiérarchie continentale. À un demi-point près, son total actuel (14 pts) lui aurait permis d’être dans le chapeau 3 du tirage de cette phase de poule de Ligue Europa en septembre. Un élément qui peut être très important si elle rejoue l’Europe l’année prochaine, voire essentiel si elle passe par des préliminaires et parviendrait à se retrouver tête de série.

Sourires et détente, ce mercredi matin à l'entraînement de veille de match, pour les Unionistes. ©TGO

Pour entrer dans l’histoire (et garder la dynamique)

Un 16 sur 18 serait un bilan formidable pour un retour en Europe, 58 ans après. Ce serait aussi la deuxième meilleure performance d’un club belge. Depuis l’instauration des phases de poules par l’UEFA, seul Anderlecht, en 2011-12, a réussi un parfait 18 sur 18. Derrière les Mauves d’Ariel Jacobs – qui avaient été éliminés par l’AZ dès les seizièmes – personne n’a jamais fait de 16 sur 18.

Les joueurs ne veulent pas disputer ce match pour le show.

Il s’agira aussi de garder la dynamique positive et d’étirer la belle série de 11 matchs sans revers à 12. “Une défaite contre Berlin ne serait pas une bonne chose sur le plan mental”, insiste Anthony Moris. “La meilleure sensation, c’est la victoire, donc on ira la chercher à 200 %. On a vécu de belles soirées européennes, on veut que ça dure. ” “Ce ne sera pas un match de gala”, appuie Karel Geraerts. “Les joueurs ne veulent pas le disputer pour le show, mais pour gagner. Ce sera un nouveau gros test. ”