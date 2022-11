Romuald Lecocq est l’invité de L’EntreFoot: suivez notre talkshow du football amateur en direct vidéo dès 18h

Après Bernard Gaspard (La Louvière Centre) et Clément Moors (Meux), c’est Romuald Vargas Lecocq, l’actuel entraîneur principal de la RUS Ophain en Brabant Wallon et évoluant en P2 Brabant ACFF, qui nous fait le plaisir d’être l’invité de notre nouveau rendez-vous dédié au football amateur et proposé par L’Avenir avec Foot Amateur TV. L’occasion d’échanger avec lui sur son parcours, son futur et celui de son club, ainsi que sur d’autres sujets du ballon rond.