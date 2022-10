Avec 28 points pris en quinze journées et 45 points possibles, les Rouches totalisent le deuxième meilleur total des dix dernières années, à 6 unités du 34 sur 45 du Standard de Guy Luzon, en 2013-2014. L’équipe de Ronny Deila fait mieux, pour un point, que celle de Michel Preud’homme, en 2019-2020.

La perspective du top 4 revient forcément dans les conversations, et la question a été posée aux joueurs passés en zone mixte, samedi.

Tous ont été prudents. Aron Donnum : "Mettre cette idée dans les médias pourrait se retourner contre nous. On veut faire mieux que la saison passée."

Noë Dussenne, lui, disait que "l'équipe a faim, mais on ne parle pas de top 4. On a de l'ambition, mais on verra où ça nous mène ."

Quant à Arnaud Bodart et Ronny Deila, ils ont, timidement, ouvert la porte. "C'est trop tôt pour en parler, laissons la phase aller se finir et voyons où on sera", a débuté le gardien, avant de lâcher : "Mais il faut y croire, alors pourquoi ne pas viser plus haut ?"

L'entraîneur norvégien, interrogé sur le rêve des supporters, disait : "On ne doit pas rêver, tout est possible."