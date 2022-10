Quel pays a gagné le plus de Coupe du monde ?

Le Brésil, pays le plus titré avec 5 éditions

Avec cinq titres, le Brésil est le pays le plus titré de l’histoire du football. La Seleção a remporté sa première Coupe du monde en 1958 après une victoire 5-2 en finale face à la Suède, pays hôte. Sa deuxième, en 1962 après une victoire 3-1 face à la Tchécoslovaquie. Sa troisième, en 1970 (4-1 contre l’Italie), sa quatrième en 1994 (0-0, 3-2 t.a.b. contre l’Italie) et sa cinquième et dernière Coupe du monde en 2002 (2-0 contre l’Allemagne). Aucune autre nation n’a soulevé le trophée de la Coupe du monde aussi souvent que les Auriverdes, même s’ils ne l’ont plus gagné depuis 20 ans.

L’Italie et l’Allemagne suivent de près

Avec quatre titres mondiaux chacun, l’Allemagne et l’Italie suivent de près le Brésil. La Nationalmannschaft a gagné la Coupe du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014. La Squadra Azzurra, grande absente du tournoi au Qatar, a gagné la Coupe du monde en 1934, 1938, 1982 et 2006.

Trois sélections nationales avec 2 victoires

Suivent ensuite l’ Argentine (deux victoires en 1978 et 1986), la France (deux victoires en 1998 et 2018) et l’Uruguay (1930 et 1950).

Deux autres nations ont remporté la Coupe du monde à une seule reprise. Il s’agit de l’Angleterre (en 1966) et de l’Espagne (en 2010).

Le meilleur résultat de la Belgique est une 3e place, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.