4 buts dans le temps additionnel : scénario complètement fou en D3 anglaise (vidéo)

Menés 2-0, les locaux ne baissent pas les bras et effectuent une belle remontée avec des buts à la 76e et 83e. Ils ne sont pas au bout de leur peine : Ipswich marque à la 90e+1 ce qu’on pense être le but de la victoire. Ils enfoncent même le clou, 3 minutes plus tard.

Charlton sort alors le grand jeu et revient à 4-3 à la 90e+6 : sur la vidéo, le public y croit à peine au moment d’exprimer sa joie. Mais à la 90e+9, sur un ballon lointain, Morsy plante un dernier but de la tête et laisse le stade exulter, avant le coup de coup de sifflet final d’un match complètement dingue.