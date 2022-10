Deux gros arrêts en seconde période mais aussi une grosse boulette sur un coup-franc eupenois. Un 10 e match consécutif sans clean sheet.

Murillo : 5

Plus impliqué que contre Bucarest mais moins utilisé qu’à l’habitude, malgré l’assist sur le 3-1.

Debast : 4,5

Une énorme aisance technique saluée par le public mais il s’est enflammé, notamment en offrant une énorme possibilité à Eupen d’égaliser à 3-3.

Hoedt : 4

Il n’a pas soigné sa cote de popularité avec son CSC maladroit suivi d’engueulades malvenues. Son assist d’une belle passe vers Amuzu a vite été oublié.

Vertonghen : 5,5

Il rate un tacle au début d’une action qui se termine par le CSC de Hoedt. Placé back gauche, il a pu mettre le nez à la fenêtre.

Diawara : 4,5

Il cavale et gagne des duels mais il ne rassure toujours pas. Il n’est pas souvent disponible pour aider à la construction et perd trop facilement des ballons

Ashimeru : 5

Gros abattage mais quelques erreurs de précipitation, dont une qui aurait pu coûter cher.

Stroeykens : 6,5

Très appliqué, il était fort présent offensivement. Un caviar que Silva ne peut pas convertir en but. Il a parfois forcé pour essayer de marquer.

Amuzu : 6,5

Un but puis un duel loupé face au gardien mais une prestation d’ensemble réussie. Dans la pire période mauve, il était le seul à pouvoir amener du danger.

Refaelov : 7,5

Un coup franc direct merveilleux, juste un peu moins beau que celui de Bruyne la veille avec Manchester City. L’Israélien a toujours cette touche de classe. Il a amené beaucoup de danger dans la première d’heure avant d’un peu s’éteindre. Mais quand même présent pour inscrire un second but, plein de sang-froid.

Silva : 6,5

Il s’est beaucoup donné et aurait mérité un but. On sent qu’il manque de confiance dans le dernier geste mais il ne se cache pas.

Ait El Hadj : 7

Une montée au jeu réussie avec un très joli but, après avoir déjà marqué la veille en U23.

Veldman : 6

Il a "sacrifié" Vertonghen pour faire rentrer tout le monde dans son 4-2-3-1 mais ça a fonctionné malgré les errements défensifs récurrents.