Bayern Munich : Leroy Sané a repris le chemin de l’entraînement

La présence de l’Allemand contre l’Inter Milan de Romelu Lukaku mardi lors de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions reste toutefois incertaine. Le Rekordmeister, qui présente un bilan immaculé sur la scène européenne, est d’ores et déjà certain de terminer à la première place du groupe. L’Inter, 2e avec 10 points, est aussi assuré de filer en huitièmes.