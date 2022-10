Malmö - Union: Tony Bloom est descendu dans les vestiaires pour féliciter les Unionistes après la première place

Que de sourires dans le camp unioniste, jeudi, sur le coup de 21 heures. Entre le bonheur du travail accompli et l'incrédulité d'un tel bilan. "On sait que l'année de la confirmation est plus dure, mais ce que réalise cette équipe en combinant bien championnat et Europe est magnifique", félicite le CEO, Philippe Bormans. "Chapeau à elle et au coach, qui gère très bien le groupe en donnant leur chance à tous les joueurs."