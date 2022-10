Eden Hazard, la défense et le rôle de favori: Roberto Martinez se confie à moins d’un mois du Mondial

Romelu Lukaku : “Son sourire contre Plzen m’a fait plaisir”

La meilleure nouvelle de la semaine est le retour de Romelu Lukaku. Après exactement deux mois d'absence à cause d'une blessure à la hanche suivie par une rechute, il a joué sept minutes contre le Viktoria Plzen et a marqué après quatre minutes.

Martinez : "C'était très important pour moi, parce qu'il n'avait jamais eu ce genre de blessure musculaire. Il y avait donc un facteur inconnu qui créait des doutes. Cela faisait plaisir de revoir son sourire et de voir qu'il a eu un impact direct sur le match. Il a encore six matchs avec l'Inter pour se préparer au mieux. S'il est remplaçable ? Chaque pays a des joueurs irremplaçables. L'Argentine a Messi, la Croatie a Modric, Brozovic et Kovacic. Nous avons Courtois, Lukaku et De Bruyne. Si Lukaku ne joue pas, on doit peut-être jouer avec plusieurs attaquants."

> Notre avis : Martinez n'a pas été à son aise pendant les deux derniers mois, mais est rassuré. Et tout comme en 2018 et 2021, Batshuayi ne doit pas rêver : Lukaku jouera tous les matchs importants.

Eden Hazard (1) ou Trossard ? “En deux ans, Eden n’a quasi pas joué 90 minutes”

Plus problématique est la situation d’Eden Hazard, 14 fois sur le banc avec le Real et décevant lors de ses deux titularisations.

Martinez : "La façon dont il joue avec son club, n'est pas pertinente pour nous, vu qu'il joue à une autre position. Il est entièrement fit et ne loupe pas un entraînement. N'oubliez pas qu'à l'Euro, il a joué avec des douleurs. Il sait que ce tournoi est une opportunité unique pour lui de redevenir le vrai Eden. On est plus fort avec un Eden affûté. Mais cela fait deux ans qu'il n'a presque pas joué 90 minutes. On va lui donner tout ce qu'on peut pour qu'il soit prêt pour le premier match. Cela ne signifie pas qu'il débutera, mais il sera notre capitaine. S'il peut être utile comme joker ? Le temps nous le dira. Le match amical contre l'Égypte sera très important pour lui. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il n'y aura que trois jours de récupération entre les matchs."

©PHOTONEWS

Leandro Trossard, lui, cartonne en Premier League.

Martinez : "Il a énormément évolué. Il a marqué dans tous les grands matchs : trois fois à Liverpool et une fois à Manchester City. La prochaine étape est de faire la même chose en équipe nationale. S'il est proche d'une place de titulaire ? Il a été très important contre les Pays-Bas et était le premier remplaçant de Lukaku."

> Notre avis : Trossard est dans le sillage d'Eden Hazard. Grâce à son formidable Mondial 2018, Eden est resté incontournable lors de ces dernières années, qui étaient pourtant difficiles. Mais au Mondial, il n'est pas impossible que Trossard soit titulaire dans certains matchs.

Eden Hazard (2): “Sa sortie en boîte reste entre lui et moi”

Au niveau extra-sportif, Eden Hazard a fait couler beaucoup d’encre en Espagne suite à la fameuse vidéo de sa sortie en boîte de nuit à Bruxelles. Pour rappel : Eden était sorti au “Bloody Louis” le vendredi 23 septembre alors que les Diables jouaient le 25 septembre aux Pays-Bas. Il était accompagné par d’autres joueurs et des amis d’enfance.

Même si le patron de la boîte a déclaré dans les médias qu’Eden était le tout premier de tous les joueurs à rentrer chez lui et qu’il a emmené les autres avec lui, Martinez a eu un entretien avec son capitaine.

“Oui. Dans ces conversations, il y a d’un côté l’aspect personnel et d’un autre côté ce qu’il représente comme capitaine et footballeur. Cet entretien a été essentiel pour moi. Je sens qu’il est encore déterminé. Oui, il comprend que ce n’est pas correct ce qu’il a fait. Or, il y a aussi l’aspect humain et il faut comprendre toute la situation. Mais cela reste entre lui et moi.”

> Notre avis : Martinez est un entraîneur qui exige 100 % de professionnalisme de ses joueurs. Il n'a donc pas apprécié du tout la sortie d'Eden. Mais il y a sans doute d'autres Diables – qui n'ont pas été filmés – qui doivent aussi en avoir pris pour leur grade.

Jan et Toby: “Ils ont le droit de jouer un mauvais match”

La défense n’a pas été le compartiment le plus fiable des Diables depuis la dernière Coupe du monde. Et les patrons de la défense – Toby Alderweireld (33 ans) et Jan Vertonghen (35 ans) – ne sont plus les plus jeunes et ont connu des jours sans avec leur club belge : Alderweireld avec l’Antwerp contre le Standard, Vertonghen avec Anderlecht, notamment contre le FCSB.

©PHOTONEWS

Martinez : "Ils ont choisi des projets ambitieux et exigeants, ils sont des patrons, ils prennent leurs responsabilités. Quand l'entraîneur(Mazzù)a été viré, Jan a dit que les joueurs auraient dû être meilleurs. Les quatre défenseurs centraux Kompany, Vermaelen, Alderweireld et Vertonghen ont mis la barre haut pour les prochaines générations. Et s'ils jouent un mauvais match, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux mais parce qu'ils ont le droit – comme tout le monde – de jouer un mauvais match."

> Notre avis : Les deux ne doivent pas s'inquiéter : ils seront titulaires au Qatar, en partie parce qu'il n'y a pas de concurrence.

Roméo Lavia : “Mes 26? Des Diables qui ont fait leurs preuves et un jeune en cas de doute”

Le 10 novembre, Martinez va annoncer ses 26 joueurs.

"Non, je n'ai pas encore mes 26 en tête, prétend le sélectionneur, qui divise son groupe en trois catégories. Il y en a 13 qui seront toujours repris parce qu'ils ont beaucoup prouvé pour l'équipe nationale. Puis, il y a ceux qui ont déjà été Diable et qui seront repris sur base de leur forme du moment. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais été repris, mais qui livrent de bonnes prestations. Si je dois choisir entre deux joueurs pour cette dernière catégorie, je prendrai le plus jeune. Comme j'ai fait avec Tielemans au Mondial 2018. Ceci est une génération en or. Il faut préparer la transition pour 2026. Ces 20 prochaines années, la Belgique doit garder sa place dans le top 10 mondial."

Un des hommes en forme est Bryan Heynen de Genk.

Martinez : "On suit des joueurs de la Jupiler Pro League. De Cuyper, Chadli, Heynen, même Mike Trésor. Ils sont tous dans ma liste de 55. Mais ils ont le désavantage de ne faire partie des 26 que si d'autres joueurs que j'ai déjà repris se blessent. Dans les 55, il y a aussi des jeunes comme Duranville, Stroeykens et Lavia, avec des qualités spécifiques qu'on peut utiliser. On les connaît des équipes de jeunes."

> Notre avis : Martinez a cité trois fois le nom de Roméo Lavia pendant les 45 minutes d'interview. Il comptait le rappeler pour les matchs de septembre, mais Lavia s'était blessé. Maintenant, le médian de Southampton est fit, mais n'a plus joué depuis août. Chadli et surtout Heynen, eux, peuvent prendre des vacances. Pour le reste, il sélectionnera surtout des anciens.

©Ennio Cameriere

Nos chances : “Comme équipe, on est plus forts qu’en 2018”

Que peut-on espérer comme résultat à la Coupe du monde ?

Roberto Martinez est optimiste. "Il y a huit pays qui peuvent battre tout le monde et qui peuvent donc devenir champion du monde : les quatre demi-finalistes de 2018(la France, la Croatie, l'Angleterre et la Belgique)plus l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine et le Brésil."

Martinez a toujours dit que la Belgique aura une meilleure équipe qu’en Russie en 2018.

“Je maintiens mon avis, mais je parle de la force collective, pas individuelle. Peut-être que certains joueurs sont moins vifs et rapides, mais ils ont plus d’expérience et sont plus malins. Autre avantage : on a joué 49 matchs depuis 2018. J’ai beaucoup plus de solutions de rechange en cas de blessures.”

“Après les trois matchs de poule, on saura ce qu’on vaut. On devra gagner ces matchs contre le Canada, le Maroc, et la Croatie, mais ils serviront aussi à développer l’équipe, vu qu’on n’aura pas de préparation normale. En tout cas, mes joueurs arriveront en bonne condition physique et mentale. Je m’attends à un tournoi avec beaucoup de surprises.”

> Notre avis : Martinez sait que son équipe est moins forte. Les 7 défaites en 49 matchs (deux contre les Pays-Bas, deux contre l'Italie, contre la France, en Angleterre et en Suisse) ont remis les Belges avec les pieds sur terre. Mais il tente de booster l'enthousiasme du pays.

Son avenir : “Cela dépendra des résultats au Mondial”

Restera ou ne restera pas ? Comme avant chaque grand tournoi, la question se pose au sujet de Roberto Martinez. "Chaque jour, je travaille comme si je serai encore ici pendant 50 ans. Je règle déjà les matchs amicaux pour les mois de mars et novembre 2023. Mais maintenant, je ne pense qu'au Mondial et pas à un éventuel départ de Belgique. J'avais signé pour deux ans et me voilà déjà six ans ici. Bien sûr que les résultats au Mondial seront déterminants pour mon avenir. Si je suis devenu un meilleur coach depuis le Mondial 2018 ? J'aurai coaché 50 matchs en plus. Un dicton anglais dit qu'un vieux renard n'est pas rusé parce qu'il est un renard mais parce qu'il est vieux(rires)."

> Notre avis : Même au sein de la Fédération, on n'exclut pas que Roberto Martinez sera encore coach des Diables après le Mondial. Mais comme Martinez le dit : un titre de champion du monde ou trois défaites au premier tour changeraient évidemment la donne.