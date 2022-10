L’Union pour la première place du groupe, Anderlecht commence en 4-4-2, suivez en direct commenté Malmo-Union et Anderlecht-FCSB

Largement favoris face à des Suédois qui n’ont pas inscrit la moindre unité durant cette campagne européenne, les Bruxellois devront tout de même rester méfiants, comme ils l’ont été depuis le début de la saison. Toujours côté suédois, l’entraineur Age Hareide devra composer sans plusieurs de ses joueurs. Le coach adverse a tout de même avoué que le but est de proposer une équipe offensive pour aller chercher les premiers points lors de cette Europa League.

Du côté des Mauves, Robin Veldman va sans doute changer de système de jeu pour son premier match. C’est en 4-4-2 qu’Anderlecht évoluera, comme à West Ham. Mais même les joueurs ne savent pas qui débutera: Duranville, Ashimeru et Stroeykens, par exemple, pourraient être titulaires.

Le FCSB est actuellement 6e en Roumanie et dernier dans la poule de Conference League, après les dix buts encaissés contre Silkeborg. Le grand patron Becali veut pourtant que son équipe batte Anderlecht. "Non seulement parce que mathématiquement, on peut encore se qualifier. Mais aussi parce qu’une victoire rapporte 500 000 euros, et c’est une fortune pour nous." Selon les journalistes roumains, l’entraîneur va jouer avec une autre équipe que celle qui a battu Sepsi (0-1) ce week-end.