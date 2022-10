Pas d’énormes arrêts avant le repos, mais il a plus dû intervenir qu’on aurait pu le croire contre une équipe qui s’est prise 10-0 contre Silkeborg. Sans la moindre chance sur le premier but. Sur le second, il aurait pu repousser le ballon vers l’extérieur.

3Murillo

Son premier quart d’heure était catastrophique. Son premier geste réussi était bon pour un assist. Sa frustration lui a coûté l’exclusion en fin de match.

4Hoedt

Une passe en retrait dramatique en début de match qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Il a fait trop de fautes maladroites et ses relances manquaient souvent de précision. Aurait pu prêter main-forte à Vertonghen sur le premier but.

4,5Vertonghen

Beaucoup trop laxiste dans son duel aérien avec Compagno. L’Italien mesure 6 centimètres en plus que lui, mais ce n’est pas une excuse. Il a réparé son erreur en marquant le 2-1, mais cela n’a pas suffi pour gagner le match.

5N’Diaye

Son dégagement à l’aveugle était à la base du 1-1. Pour le reste, il s’est quelque peu racheté après son très mauvais match à Zulte.

4Diawara

Lui aussi, il a donné plusieurs passes indignes d’un joueur d’Anderlecht. L’ombre du Diawara de Bologne et de Naples.

5,5Arnstad

Un des seuls à oser demander le ballon en début de partie, mais il a quelque peu disparu du match.

4,5Refaelov

Pas dans un grand jour, lui non plus. Il a eu du mal à joindre Silva et autres. Pourtant, lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas se donner à fond.

4Amuzu

Il ne parvient plus à faire des dégâts sur son flanc gauche. Quand il prend son adversaire de vitesse, la suite de l’action est maladroite.

4,5Silva

Clairement en perte de confiance, lui aussi, il a réussi sa première action peu avant le repos, mais sa talonnade a été repoussée par le gardien. Combatif, mais manque de conviction dans ses actions.

6Stroeykens

Il a tenté d’apporter du dynamisme à l’équipe, mais il a manqué d’efficacité, notamment sur un tir en fin de rencontre.

5Ashimeru

Assez brouillon et nerveux au ballon, il ne parvient plus à trouver le niveau de la saison passée.

6Veldman

En quelques jours, il a tenté de mettre en place une tactique valable, mais son équipe est trop malade pour pouvoir redresser la barre.

L’homme du match:

6,5Verschaeren

Tout au long de ce début de saison, on lui a reproché de ne pas avoir été décisif. En une semaine, il a donné deux assists et il a marqué deux (très jolis) buts. Sa reprise sur le 1-0 n’était pas facile du tout à effectuer. Par contre, c’est lui qui néglige son travail défensif sur le 2-2. Son efficacité retrouvée ne suffira sans doute pas pour aller au Mondial.