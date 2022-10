Conference League : Robin Veldman veut « redonner le sourire aux Anderlechtois »

Anderlecht s’est séparé lundi de Felice Mazzu, qui paie le mauvais début de saison des Mauve et Blanc. Veldman dirigera jeudi son premier match en tant qu’entraîneur intérimaire. Le Néerlandais a les idées claires sur sa première mission: "En ce qui concerne le football, avoir confiance quand nous avons le ballon, continuer à combiner même quand nous avons le ballon, engranger de la confiance et revoir aussi vite que possible à nouveau un sourire sur le visage des gars. C’est de la sorte que nous pourrons obtenir rapidement des résultats", a résumé le Néerlandais.