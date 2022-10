Ligue des Champions : Score nul et vierge entre Dortmund et City, la Juve éliminée

L’affiche de ce 25 octobre était le duel entre le Borussia Dortmund et le Manchester City de Pep Guardiola. Les deux adversaires sont séparés par 3 points au classement du groupe H. City, qui avait gagné le match aller 2-1, devance le Borussia, 2e avec 7 points. Un peu plus tôt dans la soirée, Séville a gagné contre Copenhague et est 3e.

La première surprise de la soirée vient de la composition du technicien catalan, qui se passe de nombreux titulaires habituels, dont Kévin de Bruyne. En l’absence de Meunier, Thorgan Hazard est donc le seul Diable sur la pelouse.

La première mi-temps est plutôt à l’avantage des Allemands, bien qu’elle se termine sur un score nul. Les jaunes et noirs parviennent en effet à se procurer quelques occasions, la plus grosse étant celle de Moukoko (36e). Sur un centre d’Adeyemi, le jeune attaquant croise trop sa reprise alors qu’il était seul face au gardien de City. En face, Haaland est plutôt bien muselé par les centraux allemands. Les Skyblues ont eu la possession (70%), mais quasiment aucune occasion en première période.

La deuxième mi-temps repart sur le même rythme lorsque Emre Can commet un faute dans sa surface: penalty! Riyad Mahrez tente le plat du pied opposé mais Kobel la sauve. Les Cityzens ont ensuite accéléré le jeu, multipliant les passes et les courses dans le camp adverse. Kobel s’illlustre une seconde fois à la 68e, les dégagement jaunes et les vagues bleues se succèdent, mais les Allemands tiennent bon. Le score ne bougera pas et les deux équipes se qaulifient pour la phase à élimination directe.

Dinamo Zagreb – AC Milan (0-4)

Le champion d’Italie s’est replacé dans la course à la qualification en disposant facilement du Dinamo. Si de Ketelaere était titulaire, il ne s’est pas montré décisif dans cette rencontre. En revanche Gabbia, Leao, Giroud et Ljubicic (CSC) ont marqué. Les Milanais sont deuxièmes en attendant le choc de la dernière journée contre le RB Salzbourg, 3e à un point. Les Autrichiens ont cependant perdu leur match plus tôt dans la soirée face à Chelsea, déjà qualifié et assuré d’être en tête du groupe.

Paris-Saint-Germain – Maccabi HaÏfa (7-2)

Pluie de buts au Parc des Princes où les stars parisiennes ont offert un récital aux spectateurs. Messi (doublé), Mbappé (doublé) et Neymar ont comme souvent cette saison montré tout leur art, Soler et Goldberg (CSC) ont complété la marge parisienne. Les Israéliens, bien rentrés dans leur match, ont tout de même marqué deux buts grâce à Seck.

Benfica Lisbonne- Juventus Turin (4-3)

Il n’a pas fallu attendre la dernière journée de la phase de poules pour voir la Vieille Dame éliminée. Encore battus par le Benfica, les Bianconeri sortent de la compétition par la petite porte, n’ayant pour l’instant remporté qu’un match contre Haïfa. La Juve pourrait même finir 4e, étant à égalité de points avec les Israëliens et jouant son dernier match contre le PSG. En face, le Benfica s’est montré très convaincant, comme souvent cette saison en Ligue des champions. Rafa Silva (doublé), Antonio Silva et Joao Mario ont marqué côté lisboète. La Juve s’est peu à peu refaite en fin de match grâce à Milik (4-2) et McKennie (4-3), mais ça n’a pas suffi.

RB Leipzig – Real Madrid (3-2)

Les Allemands ont marqué et enfoncé le clou très tôt dans ce duel entre premier et deuxième du groupe F. Grâce à cette victoire, Leipzig recolle à un point du Real mais n’est toujours pas assuré de se qualifier pour le second tour. Ils devront pour cela ne pas perdre contre le Shakhtar lors du dernier match de poules. Gvardiol, Nkunku et Werner ont marqué pour les Allemands, Vinicius et Rodrygo pour les Merengue.

Celtic Glasgow – Shakhtar Donestk (1-1)

Dans ce match de bas de tableau, c’est le Celtic qui réalise un beau coup en prenant un point aux Ukrainiens. Le Shakhtar devait en effet mieux faire pour rester collé à Leipzig et à la qualification en 8e. Il leur reste un match pour y croire.

Les matchs de 18h45

Groupe E

RB Salzbourg - Chelsea (1-2) (18h45)

Groupe G

Seville FC - FC Copenhague (18h45)

