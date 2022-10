Tous en bloc derrière Felice Mazzù à Anderlecht : « Humainement, il est dans mon top 3 »

"J’espère que… la dernière heure de Felice n’est pas arrivée. Il ne mérite pas ça."Le jeu de mots d’un employé d’Anderlecht en voyant un journaliste de votre quotidien attendre l’arrivée du staff et des joueurs à Neerpede, était à la fois bien choisi et significatif. "Humainement, il est dans mon top 3 avec Boskamp et Anthuenis, et j’en ai connu beaucoup", dit un autre, qui a connu les années dorées des Mauves.