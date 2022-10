Standard-Anderlecht : les images des fumigènes qui ont interrompu définitivement la rencontre

Le Clasico tourne au vinaigre. Peu avant l’heure de jeu de la rencontre entre le Standard et Anderlecht, les supporters bruxellois ont manifesté leur colère face à la crise de résultats du Sporting. Quelques minutes avant, le Standard venait d’inscrire un troisième but qui semblait d’ores et déjà sceller la rencontre.