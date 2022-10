La superbe demi-volée de Youri Tielemans qui finit au fond des buts (vidéo)

Un nouveau but pour un Diable ce week-end en Premier League. Après Kevin De Bruyne et Leandro Trossard, c’est Youri Tielemans qui a inscrit un but pour son club de Leicester City face à Wolverhampton. Et quel but! À la suite d’un coup franc, Youri Tielemans reprend un second ballon d’une frappe puissante qui vient finir sa course dans la lucarne du but.