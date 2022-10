La triste fin de CR7 à United

La saison passée, dans l’effervescence de son grand retour à Old Trafford, le débat faisait rage entre ceux qui prétendaient qu’il portait à lui tout seul une équipe à la dérive avec ses 24 buts en 38 rencontres et ses détracteurs l’accusant de nuire à l’animation collective. Cette saison, CR7 ne peut plus compter sur ses performances individuelles pour faire pencher la balance de son côté.

La situation est cruelle mais implacable : depuis le banc, il ne peut que constater que Manchester United joue mieux sans lui. Il ne lui reste que l’Europa League et quelques rares occasions en championnat pour étaler son spleen sur le terrain.

« Bientôt nous serons de nouveau ensemble »

Si la durée de sa mise à l’écart n’est pas encore connue, sa dernière saison sous contrat mancunien s’annonce longue. Sauf s’il quitte le club dès janvier. Lors du mercato estival, le malaise était déjà perceptible et la liste des clubs cités pour le sortir du marasme, allant jusqu’aux pistes les plus exotiques, s’allongeait de jour en jour.

Ces rumeurs l’agaçaient au plus haut point mais elles devraient à nouveau se répéter cet hiver tant le divorce semble consommé. Son bref retour dans le onze contre Everton et Newcastle n’est dû qu’à l’absence d’Antony.

Le retour du Brésilien a signifié le renvoi de Ronaldo sur le banc, avec une implication pas tout à fait comparable à celle qu’on lui a connu en bord terrain lors de la finale de l’Euro 2016.

Pourtant, le Portugais veut encore y croire.

Dans un message publié jeudi soir sur son compte Instagram, il déclare notamment : "Céder à la pression n’est pas une option. Cela n’a jamais été le cas. C’est Manchester United ; nous devons rester debout, unis. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble."

Retourner chez son ex peut comporter certains risques. Comme celui de susciter une tristesse et un dépit proportionnels à la magie et à l’amour engendrés lors de son premier passage…