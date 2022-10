Décès de l'ex-international japonais Masato Kudo, à 32 ans

Kudo était "un joueur très performant" qui n'avait "aucune arrogance et se montrait toujours très agréable avec ses coéquipiers, le club et les supporters", a indiqué la formation de Tegevajaro Miyazaki, en 3e division japonaise, où il jouait. Le club a précisé que Kudo était décédé d'une maladie fulgurante et à la suite d'une opération du cerveau.